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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Фото: ФК Заря

В четверг, 8 сентября, состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 8 сентября, начнется групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23. За победу в третьем по престижности турнире Европы посоревнуются 32 клуба.

Украину в этом сезоне в Лиге конференций будет представлять только "Днепр-1". Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.

В стартовом поединке группы Лиги конференций "Днепр-1" сыграет с нидерландским АЗ. Этот матч состоится 8 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите также: Днепр-1 - АЗ: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 8 сентября
19:45 Группа A ФИОРЕНТИНА Фіорентина _:_ РФШ РФШ
19:45 Группа A ХАРТС Хартс _:_ Істанбул_ББ Стамбул ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
19:45 Группа C ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Лех Познань ЛЕХ
19:45 Группа C АУСТРИЯ Аустрія Відень _:_ Хапоель Беер-Шева ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
19:45 Группа B АНДЕРЛЕХТ Андерлехт Брюссель _:_ Сількеборг СИЛЬКЕБОРГ
19:45 Группа D СЛОВАЦКО Словацко _:_ Партизан ПАРТИЗАН
19:45 Група D НИЦЦА Ніцца _:_ Кьольн КЕЛЬН
19:45 Группа G БАЛКАНИ Балкани _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Группа B ВЕСТ ХЭМ Вест Хем _:_ ФКСБ ФКСБ
22:00 Группа G СИВАССПОР Сівасспор _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
22:00 Группа F МОЛЬДЕ Мольде _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа F ШЭМРОК РОВЕРС Шемрок Роверс _:_ Юргорден Стокгольм ЮРГОРДЕН
22:00 Группа H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Пюнік Єреван ПЮНИК
22:00 Группа H СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Жальгіріс ЖАЛЬГИРИС
22:00 Группа E ДНЕПР-1 Дніпро-1 _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
22:00 Группа E ВАДУЦ Вадуц _:_ Аполлон Лімасол АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ

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