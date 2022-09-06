Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В четверг, 8 сентября, начнется групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23. За победу в третьем по престижности турнире Европы посоревнуются 32 клуба.

Украину в этом сезоне в Лиге конференций будет представлять только "Днепр-1". Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.

В стартовом поединке группы Лиги конференций "Днепр-1" сыграет с нидерландским АЗ. Этот матч состоится 8 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 8 сентября 19:45 Группа A ФИОРЕНТИНА _:_ РФШ 19:45 Группа A ХАРТС _:_ ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР 19:45 Группа C ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЛЕХ 19:45 Группа C АУСТРИЯ _:_ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА 19:45 Группа B АНДЕРЛЕХТ _:_ СИЛЬКЕБОРГ 19:45 Группа D СЛОВАЦКО _:_ ПАРТИЗАН 19:45 Група D НИЦЦА _:_ КЕЛЬН 19:45 Группа G БАЛКАНИ _:_ ЧФР 22:00 Группа B ВЕСТ ХЭМ _:_ ФКСБ 22:00 Группа G СИВАССПОР _:_ СЛАВИЯ 22:00 Группа F МОЛЬДЕ _:_ ГЕНТ 22:00 Группа F ШЭМРОК РОВЕРС _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 Группа H БАЗЕЛЬ _:_ ПЮНИК 22:00 Группа H СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ЖАЛЬГИРИС 22:00 Группа E ДНЕПР-1 _:_ АЗ АЛКМААР 22:00 Группа E ВАДУЦ _:_ АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ

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