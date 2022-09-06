Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В четверг, 8 сентября, состоятся матчи стартового тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В четверг, 8 сентября, начнется групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23. За победу в третьем по престижности турнире Европы посоревнуются 32 клуба.
Украину в этом сезоне в Лиге конференций будет представлять только "Днепр-1". Команда Александра Кучера начала дебютный для себя еврокубковый сезон в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там днепряне уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.
В стартовом поединке группы Лиги конференций "Днепр-1" сыграет с нидерландским АЗ. Этот матч состоится 8 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите также: Днепр-1 - АЗ: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 8 сентября
|19:45
|Группа A
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|РФШ
|19:45
|Группа A
|ХАРТС
|_:_
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|19:45
|Группа C
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЛЕХ
|19:45
|Группа C
|АУСТРИЯ
|_:_
|ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
|19:45
|Группа B
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|СИЛЬКЕБОРГ
|19:45
|Группа D
|СЛОВАЦКО
|_:_
|ПАРТИЗАН
|19:45
|Група D
|НИЦЦА
|_:_
|КЕЛЬН
|19:45
|Группа G
|БАЛКАНИ
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Группа B
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|Группа G
|СИВАССПОР
|_:_
|СЛАВИЯ
|22:00
|Группа F
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа F
|ШЭМРОК РОВЕРС
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|Группа H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|ПЮНИК
|22:00
|Группа H
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ЖАЛЬГИРИС
|22:00
|Группа E
|ДНЕПР-1
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|22:00
|Группа E
|ВАДУЦ
|_:_
|АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
Читайте также:
Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа
Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа
"Шахтер" пасет задних, "Динамо" и "Днепр-1" - в середине: сколько стоят составы участников еврокубков-2022/23