Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Луганская "Заря" сойдется с "Ромой" Жозе Моуринью.

В четверг, 30 сентября, состоятся матчи 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

Смотрите также: Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором туре будет принимать итальянскую "Рому" под руководством Жозе Моуринью.

Третий тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 21 октября.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 30 сентября 19:45 Група A АЛАШКЕРТ _:_ ХИК 19:45 Група A ЛАСК _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 19:45 Група B ПАРТИЗАН _:_ ФЛОРА 19:45 Група B ГЕНТ _:_ АНОРТОСИС 19:45 Група C ЦСКА СОФИЯ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 19:45 Група C ЗАРЯ _:_ РОМА 19:45 Група D ЧФР _:_ РАННЕРС 19:45 Група D АЛКМААР _:_ ЯБЛОНЕЦ 22:00 Група E УНИОН БЕРЛИН _:_ МАККАБИ ХАЙФА 22:00 Група E ФЕЙЕНООРД _:_ СЛАВИЯ 22:00 Група F ПАОК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 22:00 Група F КОПЕНГАГЕН _:_ ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС 22:00 Група G ВИТЕСС _:_ РЕНН 22:00 Група G ТОТТЕНХЭМ _:_ МУРА 22:00 Група H ОМОНИЯ _:_ КАРАБАХ 22:00 Група H БАЗЕЛЬ _:_ КАЙРАТ

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку