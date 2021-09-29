Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Луганская "Заря" сойдется с "Ромой" Жозе Моуринью.
В четверг, 30 сентября, состоятся матчи 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.
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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором туре будет принимать итальянскую "Рому" под руководством Жозе Моуринью.
- Третий тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 21 октября.
- Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 30 сентября
|19:45
|Група A
|АЛАШКЕРТ
|_:_
|ХИК
|19:45
|Група A
|ЛАСК
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|19:45
|Група B
|ПАРТИЗАН
|_:_
|ФЛОРА
|19:45
|Група B
|ГЕНТ
|_:_
|АНОРТОСИС
|19:45
|Група C
|ЦСКА СОФИЯ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|19:45
|Група C
|ЗАРЯ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група D
|ЧФР
|_:_
|РАННЕРС
|19:45
|Група D
|АЛКМААР
|_:_
|ЯБЛОНЕЦ
|22:00
|Група E
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|22:00
|Група E
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|СЛАВИЯ
|22:00
|Група F
|ПАОК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|Група F
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
|22:00
|Група G
|ВИТЕСС
|_:_
|РЕНН
|22:00
|Група G
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|МУРА
|22:00
|Група H
|ОМОНИЯ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Група H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|КАЙРАТ