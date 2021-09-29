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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Associated Press

Луганская "Заря" сойдется с "Ромой" Жозе Моуринью.

В четверг, 30 сентября, состоятся матчи 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором туре будет принимать итальянскую "Рому" под руководством Жозе Моуринью.

  • Третий тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 21 октября.
  • Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 30 сентября
19:45 Група A АЛАШКЕРТ Алашкерт _:_ ХІК ХИК
19:45 Група A ЛАСК ЛАСК _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
19:45 Група B ПАРТИЗАН Партизан _:_ Флора ФЛОРА
19:45 Група B ГЕНТ Гент _:_ Анортосіс Фамагуста АНОРТОСИС
19:45 Група C ЦСКА СОФИЯ ЦСКА Софія _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
19:45 Група C ЗАРЯ Зоря Луганськ _:_ Рома РОМА
19:45 Група D ЧФР ЧФР Клуж _:_ Раннерс РАННЕРС
19:45 Група D АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Яблонець ЯБЛОНЕЦ
22:00 Група E УНИОН БЕРЛИН Уніон Берлін _:_ Маккабі Хайфа МАККАБИ ХАЙФА
22:00 Група E ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
22:00 Група F ПАОК ПАОК _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 Група F КОПЕНГАГЕН Копенгаген _:_ Лінкольн Ред Імпс ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
22:00 Група G ВИТЕСС Вітесс _:_ Ренн РЕНН
22:00 Група G ТОТТЕНХЭМ Тоттенхем _:_ Мура МУРА
22:00 Група H ОМОНИЯ Омонія _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Кайрат КАЙРАТ
             

 

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