Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

В четверг, 15 сентября, состоятся игры второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 15 сентября, групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Единственный представитель Украины в Лиге конференций - "Днепр-1" во 2-м туре группового этапа встретится с кипрским "Аполлоном". Команда Александра Кучера стартовала в турнире минимальным поражением от нидерландского АЗ.

Напомним, дебютный для себя еврокубковый сезон днепряне начали в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 15 сентября 19:45 Группа G ЧФР _:_ СИВАССПОР 19:45 Группа G СЛАВИЯ _:_ БАЛКАНИ 19:45 Группа F ЮРГОРДЕН _:_ МОЛЬДЕ 19:45 Группа F ГЕНТ _:_ ШЭМРОК РОВЕРС 19:45 Группа H ЖАЛЬГИРИС _:_ БАЗЕЛЬ 19:45 Группа H ПЮНИК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Группа E АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ _:_ ДНЕПР-1 19:45 Группа E АЗ АЛКМААР _:_ ВАДУЦ 22:00 Группа A РФШ _:_ ХАРТС 22:00 Группа A ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР _:_ ФИОРЕНТИНА 22:00 Группа C ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Группа C ЛЕХ _:_ АУСТРИЯ 22:00 Группа B ФКСБ _:_ АНДЕРЛЕХТ 22:00 Группа B СИЛЬКЕБОРГ _:_ ВЕСТ ХЭМ 22:00 Группа D ПАРТИЗАН _:_ НИЦЦА 22:00 Группа D КЕЛЬН _:_ СЛОВАЦКО

Читайте также:

Аполлон - Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа