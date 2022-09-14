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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Фото: СК Днепр-1

В четверг, 15 сентября, состоятся игры второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 15 сентября, групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Единственный представитель Украины в Лиге конференций - "Днепр-1" во 2-м туре группового этапа встретится с кипрским "Аполлоном". Команда Александра Кучера стартовала в турнире минимальным поражением от нидерландского АЗ.

Напомним, дебютный для себя еврокубковый сезон днепряне начали в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 15 сентября
19:45 Группа G ЧФР ЧФР Клуж _:_ Сівасспор СИВАССПОР
19:45 Группа G СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Балкани БАЛКАНИ
19:45 Группа F ЮРГОРДЕН Юргорден Стокгольм _:_ Мольде МОЛЬДЕ
19:45 Группа F ГЕНТ Гент _:_ Шемрок Роверс ШЭМРОК РОВЕРС
19:45 Группа H ЖАЛЬГИРИС Жальгіріс _:_ Базель БАЗЕЛЬ
19:45 Группа H ПЮНИК Пюнік Єреван _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Группа E АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ Аполлон Лімасол _:_ Дніпро-1 ДНЕПР-1
19:45 Группа E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Вадуц ВАДУЦ
22:00 Группа A РФШ РФШ _:_ Хартс ХАРТС
22:00 Группа A ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР Істанбул_ББ Стамбул _:_ Фіорентина ФИОРЕНТИНА
22:00 Группа C ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА Хапоель Беер-Шева _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Группа C ЛЕХ Лех Познань _:_ Аустрія Відень АУСТРИЯ
22:00 Группа B ФКСБ ФКСБ _:_ Андерлехт Брюссель АНДЕРЛЕХТ
22:00 Группа B СИЛЬКЕБОРГ Сількеборг _:_ Вест Хем ВЕСТ ХЭМ
22:00 Группа D ПАРТИЗАН Партизан _:_ Ніцца НИЦЦА
22:00 Группа D КЕЛЬН Кьольн _:_ Словацко СЛОВАЦКО

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