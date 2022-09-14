Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

В четверг, 15 сентября, состоятся игры второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В четверг, 15 сентября, групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23 продолжится матчами второго тура. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.
Единственный представитель Украины в Лиге конференций - "Днепр-1" во 2-м туре группового этапа встретится с кипрским "Аполлоном". Команда Александра Кучера стартовала в турнире минимальным поражением от нидерландского АЗ.
Напомним, дебютный для себя еврокубковый сезон днепряне начали в плей-офф раунде отбора Лиги Европы, но там уступили кипрскому АЕКу из Ларнаки и опустились в турнир рангом ниже.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 15 сентября
|19:45
|Группа G
|ЧФР
|_:_
|СИВАССПОР
|19:45
|Группа G
|СЛАВИЯ
|_:_
|БАЛКАНИ
|19:45
|Группа F
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|Группа F
|ГЕНТ
|_:_
|ШЭМРОК РОВЕРС
|19:45
|Группа H
|ЖАЛЬГИРИС
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|19:45
|Группа H
|ПЮНИК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Группа E
|АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
|_:_
|ДНЕПР-1
|19:45
|Группа E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ВАДУЦ
|22:00
|Группа A
|РФШ
|_:_
|ХАРТС
|22:00
|Группа A
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|22:00
|Группа C
|ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Группа C
|ЛЕХ
|_:_
|АУСТРИЯ
|22:00
|Группа B
|ФКСБ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|22:00
|Группа B
|СИЛЬКЕБОРГ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|22:00
|Группа D
|ПАРТИЗАН
|_:_
|НИЦЦА
|22:00
|Группа D
|КЕЛЬН
|_:_
|СЛОВАЦКО
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