Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Луганская "Заря" на выезде встретится с софийским ЦСКА.
В четверг, 21 октября, состоятся матчи 3-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.
Смотрите также: Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа
Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) под руководством Жозе Моуринью.
- Четвертый тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 4 ноября.
- Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 21 октября
|17:30
|Группа A
|ХИК
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|19:45
|Группа A
|АЛАШКЕРТ
|_:_
|ЛАСК
|19:45
|Группа B
|АНОРТОСИС
|_:_
|ФЛОРА
|19:45
|Группа C
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Группа E
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|УНИОН БЕРЛИН
|19:45
|Группа E
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|СЛАВИЯ
|19:45
|Группа F
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Группа G
|ВИТЕСС
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:45
|Группа G
|МУРА
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Группа H
|КАРАБАХ
|_:_
|КАЙРАТ
|22:00
|Группа B
|ПАРТИЗАН
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа C
|ЦСКА СОФИЯ
|_:_
|ЗАРЯ
|22:00
|Группа D
|ЧФР
|_:_
|АЛКМААР
|22:00
|Группа D
|ЯБЛОНЕЦ
|_:_
|РАННЕРС
|22:00
|Группа F
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ИНКОЛЬН РЕД ИМПС
|22:00
|Группа H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|ОМОНИЯ