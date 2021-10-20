Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Луганская "Заря" на выезде встретится с софийским ЦСКА.

В четверг, 21 октября, состоятся матчи 3-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) под руководством Жозе Моуринью.

Четвертый тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 4 ноября.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 21 октября 17:30 Группа A ХИК _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 19:45 Группа A АЛАШКЕРТ _:_ ЛАСК 19:45 Группа B АНОРТОСИС _:_ ФЛОРА 19:45 Группа C БУДЕ-ГЛИМТ _:_ РОМА 19:45 Группа E ФЕЙЕНООРД _:_ УНИОН БЕРЛИН 19:45 Группа E МАККАБИ ХАЙФА _:_ СЛАВИЯ 19:45 Группа F КОПЕНГАГЕН _:_ ПАОК 19:45 Группа G ВИТЕСС _:_ ТОТТЕНХЭМ 19:45 Группа G МУРА _:_ РЕНН 19:45 Группа H КАРАБАХ _:_ КАЙРАТ 22:00 Группа B ПАРТИЗАН _:_ ГЕНТ 22:00 Группа C ЦСКА СОФИЯ _:_ ЗАРЯ 22:00 Группа D ЧФР _:_ АЛКМААР 22:00 Группа D ЯБЛОНЕЦ _:_ РАННЕРС 22:00 Группа F СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ИНКОЛЬН РЕД ИМПС 22:00 Группа H БАЗЕЛЬ _:_ ОМОНИЯ

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