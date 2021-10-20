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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Associated Press

Луганская "Заря" на выезде встретится с софийским ЦСКА.

В четверг, 21 октября, состоятся матчи 3-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2021/22. За победу в третьем по значимости турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) под руководством Жозе Моуринью.

  • Четвертый тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 4 ноября.
  • Финал турнира состоится 25 мая 2022 года на "Национал Арене" (Тирана, Албания).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 21 октября
17:30 Группа A ХИК ХІК _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
19:45 Группа A АЛАШКЕРТ Алашкерт _:_ ЛАСК ЛАСК
19:45 Группа B АНОРТОСИС Анортосіс Фамагуста _:_ Флора ФЛОРА
19:45 Группа C БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ Рома РОМА
19:45 Группа E ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Уніон Берлін УНИОН БЕРЛИН
19:45 Группа E МАККАБИ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
19:45 Группа F КОПЕНГАГЕН Копенгаген _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Группа G ВИТЕСС Вітесс _:_ Тоттенхем ТОТТЕНХЭМ
19:45 Группа G МУРА Мура _:_ Ренн РЕНН
19:45 Группа H КАРАБАХ Карабах _:_ Кайрат КАЙРАТ
22:00 Группа B ПАРТИЗАН Партизан _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа C ЦСКА СОФИЯ ЦСКА Софія _:_ Зоря Луганськ ЗАРЯ
22:00 Группа D ЧФР ЧФР Клуж _:_ АЗ Алкмаар АЛКМААР
22:00 Группа D ЯБЛОНЕЦ Яблонець _:_ Раннерс РАННЕРС
22:00 Группа F СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Лінкольн Ред Імпс ИНКОЛЬН РЕД ИМПС
22:00 Группа H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Омонія ОМОНИЯ
             

 

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