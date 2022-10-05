Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

В четверг, 6 октября, состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 6 октября, групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23 продолжится матчами третьего тура. За победу в третьем по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

В нынешней еврокубковой кампании Украину в основном раунде Лиги конференций представляет только "Днепр-1", соперниками которого являются нидерландский АЗ, кипрский "Аполлон" и лихтенштейнский "Вадуц".

На старте группового этапа подопечные Александра Кучера минимально уступили АЗ, после чего одержали уверенную победу над "Аполлоном".

Сейчас "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 3 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Аполлон" и "Вадуц" набрали по одному пункту.

В поединке 3-го тура днепровский коллектив в словацком Кошице померяется силами с "Вадуцом".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 6 октября 19:45 Группа B АНДЕРЛЕХТ _:_ ВЕСТ ХЭМ 19:45 Группа B СИЛЬКЕБОРГ _:_ ФКСБ 19:45 Группа C ЛЕХ _:_ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА 19:45 Группа D СЛОВАЦКО _:_ НИЦЦА 19:45 Группа E ДНЕПР-1 _:_ ВАДУЦ 19:45 Группа F МОЛЬДЕ _:_ ШЭМРОК РОВЕРС 19:45 Группа G СИВАССПОР _:_ БАЛКАНИ 19:45 Группа H ПЮНИК _:_ ЖАЛЬГИРИС 22:00 Группа A ХАРТС _:_ ФИОРЕНТИНА 22:00 Группа A РФШ _:_ ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР 22:00 Группа C ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ АУСТРИЯ 22:00 Группа D КЕЛЬН _:_ ПАРТИЗАН 22:00 Группа E АЗ АЛКМААР _:_ АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ 22:00 Группа F ГЕНТ _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 Группа G СЛАВИЯ _:_ ЧФР 22:00 Группа H БАЗЕЛЬ _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА

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