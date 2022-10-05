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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Фото: СК Днепр-1

В четверг, 6 октября, состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.

В четверг, 6 октября, групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23 продолжится матчами третьего тура. За победу в третьем по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

В нынешней еврокубковой кампании Украину в основном раунде Лиги конференций представляет только "Днепр-1", соперниками которого являются нидерландский АЗ, кипрский "Аполлон" и лихтенштейнский "Вадуц".

На старте группового этапа подопечные Александра Кучера минимально уступили АЗ, после чего одержали уверенную победу над "Аполлоном".

Сейчас "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 3 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Аполлон" и "Вадуц" набрали по одному пункту.

В поединке 3-го тура днепровский коллектив в словацком Кошице померяется силами с "Вадуцом".

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 6 октября
19:45 Группа B АНДЕРЛЕХТ Андерлехт Брюссель _:_ Вест Хем ВЕСТ ХЭМ
19:45 Группа B СИЛЬКЕБОРГ Сількеборг _:_ ФКСБ ФКСБ
19:45 Группа C ЛЕХ Лех Познань _:_ Хапоель Беер-Шева ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
19:45 Группа D СЛОВАЦКО Словацко _:_ Ніцца НИЦЦА
19:45 Группа E ДНЕПР-1 Дніпро-1 _:_ Вадуц ВАДУЦ
19:45 Группа F МОЛЬДЕ Мольде _:_ Шемрок Роверс ШЭМРОК РОВЕРС
19:45 Группа G СИВАССПОР Сівасспор _:_ Балкани БАЛКАНИ
19:45 Группа H ПЮНИК Пюнік Єреван _:_ Жальгіріс ЖАЛЬГИРИС
22:00 Группа A ХАРТС Хартс _:_ Фіорентина ФИОРЕНТИНА
22:00 Группа A РФШ РФШ _:_ Істанбул_ББ Стамбул ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
22:00 Группа C ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Аустрія Відень АУСТРИЯ
22:00 Группа D КЕЛЬН Кьольн _:_ Партизан ПАРТИЗАН
22:00 Группа E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Аполлон Лімасол АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
22:00 Группа F ГЕНТ Гент _:_ Юргорден Стокгольм ЮРГОРДЕН
22:00 Группа G СЛАВИЯ Славія Прага _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Группа H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА

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Дата публикации
Просмотры
44
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