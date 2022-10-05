Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

В четверг, 6 октября, состоятся игры третьего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. Смотрите результаты всех поединков.
В четверг, 6 октября, групповая стадия Лиги конференций сезона-2022/23 продолжится матчами третьего тура. За победу в третьем по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.
В нынешней еврокубковой кампании Украину в основном раунде Лиги конференций представляет только "Днепр-1", соперниками которого являются нидерландский АЗ, кипрский "Аполлон" и лихтенштейнский "Вадуц".
На старте группового этапа подопечные Александра Кучера минимально уступили АЗ, после чего одержали уверенную победу над "Аполлоном".
Сейчас "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 3 балла. АЗ возглавляет группу с 6 очками. "Аполлон" и "Вадуц" набрали по одному пункту.
В поединке 3-го тура днепровский коллектив в словацком Кошице померяется силами с "Вадуцом".
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 6 октября
|19:45
|Группа B
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|19:45
|Группа B
|СИЛЬКЕБОРГ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|Группа C
|ЛЕХ
|_:_
|ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
|19:45
|Группа D
|СЛОВАЦКО
|_:_
|НИЦЦА
|19:45
|Группа E
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВАДУЦ
|19:45
|Группа F
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ШЭМРОК РОВЕРС
|19:45
|Группа G
|СИВАССПОР
|_:_
|БАЛКАНИ
|19:45
|Группа H
|ПЮНИК
|_:_
|ЖАЛЬГИРИС
|22:00
|Группа A
|ХАРТС
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|22:00
|Группа A
|РФШ
|_:_
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|22:00
|Группа C
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АУСТРИЯ
|22:00
|Группа D
|КЕЛЬН
|_:_
|ПАРТИЗАН
|22:00
|Группа E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
|22:00
|Группа F
|ГЕНТ
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|Группа G
|СЛАВИЯ
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Группа H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
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