Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Луганская "Заря" будет дома принимать софийский ЦСКА.

В четверг, 4 ноября, состоятся матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) под руководством Жозе Моуринью. В третьем туре "Заря" минимально победила софийский ЦСКА - 1:0.

Пятый тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 25 ноября.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 4 ноября 17:30 Группа B ФЛОРА _:_ АНОРТОСИС 17:30 Группа H КАЙРАТ _:_ КАРАБАХ 19:45 Группа A МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ ХИК 19:45 Группа A ЛАСК _:_ АЛАШКЕРТ 19:45 Группа B ГЕНТ _:_ ПАРТИЗАН 19:45 Группа C ЗАРЯ _:_ ЦСКА СОФИЯ 19:45 Группа D РАННЕРС _:_ ЯБЛОНЕЦ 19:45 Группа D АЛКМААР _:_ ЧФР 19:45 Группа F ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Группа H ОМОНИЯ _:_ БАЗЕЛЬ 22:00 Группа C РОМА _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 Группа E УНИОН БЕРЛИН _:_ ФЕЙЕНООРД 22:00 Группа E СЛАВИЯ _:_ МАККАБИ ХАЙФА 22:00 Группа F ПАОК _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Группа G ТОТТЕНХЭМ _:_ ВИТЕСС 22:00 Группа G РЕНН _:_ МУРА

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