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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Associated Press

Луганская "Заря" будет дома принимать софийский ЦСКА.

В четверг, 4 ноября, состоятся матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) под руководством Жозе Моуринью. В третьем туре "Заря" минимально победила софийский ЦСКА - 1:0.

  • Пятый тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 25 ноября.
  • Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 4 ноября
17:30 Группа B ФЛОРА Флора _:_ Анортосіс Фамагуста АНОРТОСИС
17:30 Группа H КАЙРАТ Кайрат _:_ Карабах КАРАБАХ
19:45 Группа A МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ Маккабі Тель-Авів _:_ ХІК ХИК
19:45 Группа A ЛАСК ЛАСК _:_ Алашкерт АЛАШКЕРТ
19:45 Группа B ГЕНТ Гент _:_ Партизан ПАРТИЗАН
19:45 Группа C ЗАРЯ Зоря Луганськ _:_ ЦСКА Софія ЦСКА СОФИЯ
19:45 Группа D РАННЕРС Раннерс _:_ Яблонець ЯБЛОНЕЦ
19:45 Группа D АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ ЧФР Клуж ЧФР
19:45 Группа F ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС Лінкольн Ред Імпс _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Группа H ОМОНИЯ Омонія _:_ Базель БАЗЕЛЬ
22:00 Группа C РОМА Рома _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
22:00 Группа E УНИОН БЕРЛИН Уніон Берлін _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
22:00 Группа E СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Маккабі Хайфа МАККАБИ ХАЙФА
22:00 Группа F ПАОК ПАОК _:_ Копенгаген КОПЕНГАГЕН
22:00 Группа G ТОТТЕНХЭМ Тоттенхем _:_ Вітесс ВИТЕСС
22:00 Группа G РЕНН Ренн _:_ Мура МУРА
             

 

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