Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Луганская "Заря" будет дома принимать софийский ЦСКА.
В четверг, 4 ноября, состоятся матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.
Смотрите также: Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа
Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". В первом туре команда Виктора Скрипника проиграла норвежскому "Буде-Глимт" (1:3), а во втором разгромно уступила итальянской "Роме" (0:3) под руководством Жозе Моуринью. В третьем туре "Заря" минимально победила софийский ЦСКА - 1:0.
- Пятый тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 25 ноября.
- Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 4 ноября
|17:30
|Группа B
|ФЛОРА
|_:_
|АНОРТОСИС
|17:30
|Группа H
|КАЙРАТ
|_:_
|КАРАБАХ
|19:45
|Группа A
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|ХИК
|19:45
|Группа A
|ЛАСК
|_:_
|АЛАШКЕРТ
|19:45
|Группа B
|ГЕНТ
|_:_
|ПАРТИЗАН
|19:45
|Группа C
|ЗАРЯ
|_:_
|ЦСКА СОФИЯ
|19:45
|Группа D
|РАННЕРС
|_:_
|ЯБЛОНЕЦ
|19:45
|Группа D
|АЛКМААР
|_:_
|ЧФР
|19:45
|Группа F
|ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Группа H
|ОМОНИЯ
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|22:00
|Группа C
|РОМА
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|22:00
|Группа E
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|22:00
|Группа E
|СЛАВИЯ
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|22:00
|Группа F
|ПАОК
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Группа G
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|ВИТЕСС
|22:00
|Группа G
|РЕНН
|_:_
|МУРА