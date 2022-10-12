Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Днепр-1" продолжает борьбу за выход в плей-офф и приедет в гости к лихтенштейнскому "Вадуцу".
В четверг, 13 октября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. За победу в третьем по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.
В нынешней еврокубковой кампании Украину в основном раунде Лиги конференций представляет только "Днепр-1", соперниками которого являются нидерландский АЗ, кипрский "Аполлон" и лихтенштейнский "Вадуц".
В 4-м туре днепровский клуб на выезде померяется силами с "Вадуцем". Поединок состоится на стадионе "Райнпарк" в городе Вадуц, столице Лихтенштейна.
Добавим, что подопечные Александра Кучера на старте группового раунда Лиги конференций уступили АЗ (0:1), после чего на Кипре одержали уверенную победу над "Аполлоном" (1:3). В своем третьем матче днепряне сыграли вничью с "Вадуцем" (2:2).
После трех туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 4 балла. АЗ возглавляет группу с 9 очками. "Вадуц" с 2 пунктами идет третьим. "Аполлон" с одним очком на последней строчке.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
- Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 13 октября
|19:45
|Группа A
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|_:_
|РФШ
|19:45
|Группа A
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|Группа C
|АУСТРИЯ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Группа D
|ПАРТИЗАН
|_:_
|КЕЛЬН
|19:45
|Группа E
|АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|19:45
|Группа F
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ГЕНТ
|19:45
|Группа G
|ЧФР
|_:_
|СЛАВИЯ
|19:45
|Группа H
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|22:00
|Группа B
|ФКСБ
|_:_
|СИЛЬКЕБОРГ
|22:00
|Група B
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|22:00
|Группа C
|ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
|_:_
|ЛЕХ
|22:00
|Группа D
|НИЦЦА
|_:_
|СЛОВАЦКО
|22:00
|Группа E
|ВАДУЦ
|_:_
|ДНЕПР-1
|22:00
|Группа F
|ШЭМРОК РОВЕРС
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|Группа G
|БАЛКАНИ
|_:_
|СИВАССПОР
|22:00
|Группа H
|ЖАЛЬГИРИС
|_:_
|ПЮНИК
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