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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Фото: СК Днепр-1

"Днепр-1" продолжает борьбу за выход в плей-офф и приедет в гости к лихтенштейнскому "Вадуцу".

В четверг, 13 октября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. За победу в третьем по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

В нынешней еврокубковой кампании Украину в основном раунде Лиги конференций представляет только "Днепр-1", соперниками которого являются нидерландский АЗ, кипрский "Аполлон" и лихтенштейнский "Вадуц".

В 4-м туре днепровский клуб на выезде померяется силами с "Вадуцем". Поединок состоится на стадионе "Райнпарк" в городе Вадуц, столице Лихтенштейна.

Добавим, что подопечные Александра Кучера на старте группового раунда Лиги конференций уступили АЗ (0:1), после чего на Кипре одержали уверенную победу над "Аполлоном" (1:3). В своем третьем матче днепряне сыграли вничью с "Вадуцем" (2:2).

После трех туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 4 балла. АЗ возглавляет группу с 9 очками. "Вадуц" с 2 пунктами идет третьим. "Аполлон" с одним очком на последней строчке.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.
  • Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 13 октября
19:45 Группа A ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР Істанбул_ББ Стамбул _:_ РФШ РФШ
19:45 Группа A ФИОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Хартс ХАРТС
19:45 Группа C АУСТРИЯ Аустрія Відень _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Группа D ПАРТИЗАН Партизан _:_ Кьольн КЕЛЬН
19:45 Группа E АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ Аполлон Лімасол _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
19:45 Группа F ЮРГОРДЕН Юргорден Стокгольм _:_ Гент ГЕНТ
19:45 Группа G ЧФР ЧФР Клуж _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
19:45 Группа H СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Базель БАЗЕЛЬ
22:00 Группа B ФКСБ ФКСБ _:_ Сількеборг СИЛЬКЕБОРГ
22:00 Група B ВЕСТ ХЭМ Вест Хем _:_ Андерлехт Брюссель АНДЕРЛЕХТ
22:00 Группа C ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА Хапоель Беер-Шева _:_ Лех Познань ЛЕХ
22:00 Группа D НИЦЦА Ніцца _:_ Словацко СЛОВАЦКО
22:00 Группа E ВАДУЦ Вадуц _:_ Дніпро-1 ДНЕПР-1
22:00 Группа F ШЭМРОК РОВЕРС Шемрок Роверс _:_ Мольде МОЛЬДЕ
22:00 Группа G БАЛКАНИ Балкани _:_ Сівасспор СИВАССПОР
22:00 Группа H ЖАЛЬГИРИС Жальгіріс _:_ Пюнік Єреван ПЮНИК

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