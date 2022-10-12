Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

"Днепр-1" продолжает борьбу за выход в плей-офф и приедет в гости к лихтенштейнскому "Вадуцу".

В четверг, 13 октября, состоятся матчи четвертого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23. За победу в третьем по престижности евротурнире соревнуются 32 клуба.

В нынешней еврокубковой кампании Украину в основном раунде Лиги конференций представляет только "Днепр-1", соперниками которого являются нидерландский АЗ, кипрский "Аполлон" и лихтенштейнский "Вадуц".

В 4-м туре днепровский клуб на выезде померяется силами с "Вадуцем". Поединок состоится на стадионе "Райнпарк" в городе Вадуц, столице Лихтенштейна.

Добавим, что подопечные Александра Кучера на старте группового раунда Лиги конференций уступили АЗ (0:1), после чего на Кипре одержали уверенную победу над "Аполлоном" (1:3). В своем третьем матче днепряне сыграли вничью с "Вадуцем" (2:2).

После трех туров "Днепр-1" занимает вторую строчку своего квартета, набрав 4 балла. АЗ возглавляет группу с 9 очками. "Вадуц" с 2 пунктами идет третьим. "Аполлон" с одним очком на последней строчке.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 8 сентября по 3 ноября.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 13 октября 19:45 Группа A ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР _:_ РФШ 19:45 Группа A ФИОРЕНТИНА _:_ ХАРТС 19:45 Группа C АУСТРИЯ _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Группа D ПАРТИЗАН _:_ КЕЛЬН 19:45 Группа E АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ _:_ АЗ АЛКМААР 19:45 Группа F ЮРГОРДЕН _:_ ГЕНТ 19:45 Группа G ЧФР _:_ СЛАВИЯ 19:45 Группа H СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ БАЗЕЛЬ 22:00 Группа B ФКСБ _:_ СИЛЬКЕБОРГ 22:00 Група B ВЕСТ ХЭМ _:_ АНДЕРЛЕХТ 22:00 Группа C ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА _:_ ЛЕХ 22:00 Группа D НИЦЦА _:_ СЛОВАЦКО 22:00 Группа E ВАДУЦ _:_ ДНЕПР-1 22:00 Группа F ШЭМРОК РОВЕРС _:_ МОЛЬДЕ 22:00 Группа G БАЛКАНИ _:_ СИВАССПОР 22:00 Группа H ЖАЛЬГИРИС _:_ ПЮНИК

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