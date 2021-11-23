Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Луганская "Заря" на выезде сразится с "Ромой" Жозе Моуринью.

В четверг, 25 ноября, состоятся матчи 5-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". После четырех туров команда Виктора Скрипника (6 баллов) идет на третьем месте группы С. Лидирует в квартете норвежский "Буде-Глимт" (8 пунктов), на второй строчке - итальянская "Рома" (7 очков). Софийский ЦСКА с одним баллом замыкает группу.

Заключительный шестой тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 9 декабря.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).