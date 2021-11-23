Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Луганская "Заря" на выезде сразится с "Ромой" Жозе Моуринью.
В четверг, 25 ноября, состоятся матчи 5-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.
Смотрите также: Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа
Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". После четырех туров команда Виктора Скрипника (6 баллов) идет на третьем месте группы С. Лидирует в квартете норвежский "Буде-Глимт" (8 пунктов), на второй строчке - итальянская "Рома" (7 очков). Софийский ЦСКА с одним баллом замыкает группу.
- Заключительный шестой тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 9 декабря.
- Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 25 ноября
|17:30
|Группа B
|ФЛОРА
|_:_
|ПАРТИЗАН
|17:30
|Группа H
|КАЙРАТ
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|19:45
|Группа A
|ХИК
|_:_
|АЛАШКЕРТ
|19:45
|Группа E
|СЛАВИЯ
|_:_
|ФЕЙЕНООРД
|19:45
|Группа E
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|УНИОН БЕРЛИН
|19:45
|Группа F
|ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Группа F
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Группа G
|МУРА
|_:_
|ТОТТЕНХЭМ
|19:45
|Группа G
|РЕНН
|_:_
|ВИТЕСС
|19:45
|Группа H
|КАРАБАХ
|_:_
|ОМОНИЯ
|22:00
|Группа A
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|Группа B
|АНОРТОСИС
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа C
|РОМА
|_:_
|ЗАРЯ
|22:00
|Группа C
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ЦСКА СОФИЯ
|22:00
|Группа D
|РАННЕРС
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Группа D
|ЯБЛОНЕЦ
|_:_
|АЛКМААР