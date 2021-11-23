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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

ФК Заря

Луганская "Заря" на выезде сразится с "Ромой" Жозе Моуринью.

В четверг, 25 ноября, состоятся матчи 5-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". После четырех туров команда Виктора Скрипника (6 баллов) идет на третьем месте группы С. Лидирует в квартете норвежский "Буде-Глимт" (8 пунктов), на второй строчке - итальянская "Рома" (7 очков). Софийский ЦСКА с одним баллом замыкает группу.

  • Заключительный шестой тур группового этапа Лиги конференций запланирован на 9 декабря.
  • Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 25 ноября
17:30 Группа B ФЛОРА Флора _:_ Партизан ПАРТИЗАН
17:30 Группа H КАЙРАТ Кайрат _:_ Базель БАЗЕЛЬ
19:45 Группа A ХИК ХІК _:_ Алашкерт АЛАШКЕРТ
19:45 Группа E СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Феєноорд ФЕЙЕНООРД
19:45 Группа E МАККАБИ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Уніон Берлін УНИОН БЕРЛИН
19:45 Группа F ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС Лінкольн Ред Імпс _:_ Копенгаген КОПЕНГАГЕН
19:45 Группа F СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Группа G МУРА Мура _:_ Тоттенхем ТОТТЕНХЭМ
19:45 Группа G РЕНН Ренн _:_ Вітесс ВИТЕСС
19:45 Группа H КАРАБАХ Карабах _:_ Омонія ОМОНИЯ
22:00 Группа A МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ Маккабі Тель-Авів _:_ ЛАСК ЛАСК
22:00 Группа B АНОРТОСИС Анортосіс Фамагуста _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа C РОМА Рома _:_ Зоря Луганськ ЗАРЯ
22:00 Группа C БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ ЦСКА Софія ЦСКА СОФИЯ
22:00 Группа D РАННЕРС Раннерс _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Группа D ЯБЛОНЕЦ Яблонець _:_ АЗ Алкмаар АЛКМААР
             
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