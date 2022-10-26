Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Днепр-1" оформит выход в плей-офф, если не проиграет "Аполлону".

В четверг, 27 октября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23.

Украину в третьем по рангу евротурнире представляет "Днепр-1". Подопечные Александра Кучера померяются силами с кипрским "Аполлоном".

Даже ничья в поединке с "Аполлоном" обеспечит днепрянам евровесну. Первый матч между этими клубами завершился победой днепровской команды со счетом 1:3.

После четырех туров "Днепр-1" с 7 очками занимает вторую строчку своего квартета. Нидерландский АЗ возглавляет группу с 9 баллами, "Аполлон" (4) идет третьим. Лихтенштейнский "Вадуц" (2) находится на последней строчке.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Поединки заключительного 6-го группового этапа Лиги конференций пройдут 3 ноября. Жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) - 7 ноября.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 27 октября 19:45 Группа A ФИОРЕНТИНА _:_ ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР 19:45 Группа B АНДЕРЛЕХТ _:_ ФКСБ 19:45 Группа C ВИЛЬЯРРЕАЛ _:_ ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА 19:45 Группа C АУСТРИЯ _:_ ЛЕХ 19:45 Группа D СЛОВАЦКО _:_ КЕЛЬН 19:45 Группа D НИЦЦА _:_ ПАРТИЗАН 19:45 Группа E ВАДУЦ _:_ АЗ АЛКМААР 22:00 Группа A ХАРТС _:_ РФШ 22:00 Группа B ВЕСТ ХЭМ _:_ СИЛЬКЕБОРГ 22:00 Группа E ДНЕПР-1 _:_ АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ 22:00 Группа F МОЛЬДЕ _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 Группа F ШЭМРОК РОВЕРС _:_ ГЕНТ 22:00 Группа G БАЛКАНИ _:_ СЛАВИЯ 22:00 Группа G СИВАССПОР _:_ ЧФР 22:00 Группа H БАЗЕЛЬ _:_ ЖАЛЬГИРИС 22:00 Группа H СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ПЮНИК

Читайте также:

Днепр-1 - Аполлон: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

АЕК Ларнака - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров