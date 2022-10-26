Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

"Днепр-1" оформит выход в плей-офф, если не проиграет "Аполлону".
В четверг, 27 октября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23.
Украину в третьем по рангу евротурнире представляет "Днепр-1". Подопечные Александра Кучера померяются силами с кипрским "Аполлоном".
Даже ничья в поединке с "Аполлоном" обеспечит днепрянам евровесну. Первый матч между этими клубами завершился победой днепровской команды со счетом 1:3.
После четырех туров "Днепр-1" с 7 очками занимает вторую строчку своего квартета. Нидерландский АЗ возглавляет группу с 9 баллами, "Аполлон" (4) идет третьим. Лихтенштейнский "Вадуц" (2) находится на последней строчке.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Поединки заключительного 6-го группового этапа Лиги конференций пройдут 3 ноября. Жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) - 7 ноября.
- Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 27 октября
|19:45
|Группа A
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|19:45
|Группа B
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|Группа C
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
|19:45
|Группа C
|АУСТРИЯ
|_:_
|ЛЕХ
|19:45
|Группа D
|СЛОВАЦКО
|_:_
|КЕЛЬН
|19:45
|Группа D
|НИЦЦА
|_:_
|ПАРТИЗАН
|19:45
|Группа E
|ВАДУЦ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|22:00
|Группа A
|ХАРТС
|_:_
|РФШ
|22:00
|Группа B
|ВЕСТ ХЭМ
|_:_
|СИЛЬКЕБОРГ
|22:00
|Группа E
|ДНЕПР-1
|_:_
|АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
|22:00
|Группа F
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|Группа F
|ШЭМРОК РОВЕРС
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа G
|БАЛКАНИ
|_:_
|СЛАВИЯ
|22:00
|Группа G
|СИВАССПОР
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Группа H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|ЖАЛЬГИРИС
|22:00
|Группа H
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ПЮНИК
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