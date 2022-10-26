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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Фото: СК Днепр-1

"Днепр-1" оформит выход в плей-офф, если не проиграет "Аполлону".

В четверг, 27 октября, состоятся матчи пятого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23.

Украину в третьем по рангу евротурнире представляет "Днепр-1". Подопечные Александра Кучера померяются силами с кипрским "Аполлоном".

Даже ничья в поединке с "Аполлоном" обеспечит днепрянам евровесну. Первый матч между этими клубами завершился победой днепровской команды со счетом 1:3.

После четырех туров "Днепр-1" с 7 очками занимает вторую строчку своего квартета. Нидерландский АЗ возглавляет группу с 9 баллами, "Аполлон" (4) идет третьим. Лихтенштейнский "Вадуц" (2) находится на последней строчке.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Поединки заключительного 6-го группового этапа Лиги конференций пройдут 3 ноября. Жеребьевка стыковых матчей (1/16 финала) - 7 ноября.
  • Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 27 октября
19:45 Группа A ФИОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Істанбул_ББ Стамбул ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
19:45 Группа B АНДЕРЛЕХТ Андерлехт Брюссель _:_ ФКСБ ФКСБ
19:45 Группа C ВИЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Хапоель Беер-Шева ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
19:45 Группа C АУСТРИЯ Аустрія Відень _:_ Лех Познань ЛЕХ
19:45 Группа D СЛОВАЦКО Словацко _:_ Кьольн КЕЛЬН
19:45 Группа D НИЦЦА Ніцца _:_ Партизан ПАРТИЗАН
19:45 Группа E ВАДУЦ Вадуц _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
22:00 Группа A ХАРТС Хартс _:_ РФШ РФШ
22:00 Группа B ВЕСТ ХЭМ Вест Хем _:_ Сількеборг СИЛЬКЕБОРГ
22:00 Группа E ДНЕПР-1 Дніпро-1 _:_ Аполлон Лімасол АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
22:00 Группа F МОЛЬДЕ Мольде _:_ Юргорден Стокгольм ЮРГОРДЕН
22:00 Группа F ШЭМРОК РОВЕРС Шемрок Роверс _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа G БАЛКАНИ Балкани _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
22:00 Группа G СИВАССПОР Сівасспор _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Группа H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Жальгіріс ЖАЛЬГИРИС
22:00 Группа H СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Пюнік Єреван ПЮНИК

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