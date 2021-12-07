Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура группового этапа

"Заря" завершит еврокубковый поход домашней игрой с норвежцами.
В четверг, 9 декабря, состоятся матчи заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.
Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.
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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". За тур до конца команда Виктора Скрипника (6 очков) потеряла шансы пробиться в плей-офф. "Заря" уже точно финиширует на третьем месте в квартете, где "Рома" (10 очков) и "Буде-Глимт" (11 баллов) оформили выход из группы, а софийский ЦСКА (1 балл) займет последнюю строчку.
- Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций - 13 декабря. Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.
- Жеребьевка 1/8 финала - 25 февраля, игры 1/8 финала - 10 и 17 марта.
- Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 9 декабря
|19:45
|Группа A
|ЛАСК
|_:_
|ХИК
|19:45
|Группа A
|АЛАШКЕРТ
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|19:45
|Группа B
|ГЕНТ
|_:_
|ФЛОРА
|19:45
|Группа B
|ПАРТИЗАН
|_:_
|АНОРТОСИС
|19:45
|Группа C
|ЦСКА СОФИЯ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Группа C
|ЗАРЯ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|19:45
|Группа D
|ЧФР
|_:_
|ЯБЛОНЕЦ
|19:45
|Группа D
|АЛКМААР
|_:_
|РАННЕРС
|22:00
|Группа E
|УНИОН БЕРЛИН
|_:_
|СЛАВИЯ
|22:00
|Группа E
|ФЕЙЕНООРД
|_:_
|МАККАБИ ХАЙФА
|22:00
|Группа F
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|Группа F
|ПАОК
|_:_
|ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
|22:00
|Группа G
|ВИТЕСС
|_:_
|МУРА
|22:00
|Группа G
|ТОТТЕНХЭМ
|_:_
|РЕНН
|22:00
|Группа H
|ОМОНИЯ
|_:_
|КАЙРАТ
|22:00
|Группа H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|КАРАБАХ