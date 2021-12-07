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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура группового этапа

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура группового этапа

ФК Заря

"Заря" завершит еврокубковый поход домашней игрой с норвежцами.

В четверг, 9 декабря, состоятся матчи заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". За тур до конца команда Виктора Скрипника (6 очков) потеряла шансы пробиться в плей-офф. "Заря" уже точно финиширует на третьем месте в квартете, где "Рома" (10 очков) и "Буде-Глимт" (11 баллов) оформили выход из группы, а софийский ЦСКА (1 балл) займет последнюю строчку.

  • Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций - 13 декабря. Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.
  • Жеребьевка 1/8 финала - 25 февраля, игры 1/8 финала - 10 и 17 марта.
  • Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 9 декабря
19:45 Группа A ЛАСК ЛАСК _:_ ХІК ХИК
19:45 Группа A АЛАШКЕРТ Алашкерт _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
19:45 Группа B ГЕНТ Гент _:_ Флора ФЛОРА
19:45 Группа B ПАРТИЗАН Партизан _:_ Анортосіс Фамагуста АНОРТОСИС
19:45 Группа C ЦСКА СОФИЯ ЦСКА Софія _:_ Рома РОМА
19:45 Группа C ЗАРЯ Зоря Луганськ _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
19:45 Группа D ЧФР ЧФР Клуж _:_ Яблонець ЯБЛОНЕЦ
19:45 Группа D АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Раннерс РАННЕРС
22:00 Группа E УНИОН БЕРЛИН Уніон Берлін _:_ Славія Прага СЛАВИЯ
22:00 Группа E ФЕЙЕНООРД Феєноорд _:_ Маккабі Хайфа МАККАБИ ХАЙФА
22:00 Группа F КОПЕНГАГЕН Копенгаген _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 Группа F ПАОК ПАОК _:_ Лінкольн Ред Імпс ЛИНКОЛЬН РЕД ИМПС
22:00 Группа G ВИТЕСС Вітесс _:_ Мура МУРА
22:00 Группа G ТОТТЕНХЭМ Тоттенхем _:_ Ренн РЕНН
22:00 Группа H ОМОНИЯ Омонія _:_ Кайрат КАЙРАТ
22:00 Группа H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Карабах КАРАБАХ
             
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