Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей последнего тура группового этапа

"Заря" завершит еврокубковый поход домашней игрой с норвежцами.

В четверг, 9 декабря, состоятся матчи заключительного 6-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона-2021/22. За победу в третьем по престижности турнире Европы соревнуются 32 клуба.

Они разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах Лиги Европы.

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Украина в этом турнире представлена одним клубом - луганской "Зарей". За тур до конца команда Виктора Скрипника (6 очков) потеряла шансы пробиться в плей-офф. "Заря" уже точно финиширует на третьем месте в квартете, где "Рома" (10 очков) и "Буде-Глимт" (11 баллов) оформили выход из группы, а софийский ЦСКА (1 балл) займет последнюю строчку.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций - 13 декабря. Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные поединки - 24 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала - 25 февраля, игры 1/8 финала - 10 и 17 марта.

Финал турнира состоится 25 мая 2022 на "Националь Арене" (Тирана, Албания).