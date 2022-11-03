Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Днепр-1" сразится с нидерландским АЗ за путевку в 1/8 финала.

В четверг, 3 ноября, состоятся матчи последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Днепр-1", представляющий Украину в третьем по рангу евротурнире, досрочно гарантировал себе второе место группы и пробился в плей-офф Лиги конференций.

Впрочем, команда Александра Кучера еще может побороться и за первое место, дающее право весной стартовать с 1/8 финала, а не с 1/16 финала. Для этого днепрянам в последнем матче необходимо победить нидерландский АЗ.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций (1/16 финала) состоится 7 ноября.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 3 ноября 17:30 Группа A РФШ _:_ ФИОРЕНТИНА 17:30 Группа A ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР _:_ ХАРТС 19:45 Группа G СЛАВИЯ _:_ СИВАССПОР 19:45 Группа G ЧФР _:_ БАЛКАНИ 19:45 Группа F ЮРГОРДЕН _:_ ШЭМРОК РОВЕРС 19:45 Группа F ГЕНТ _:_ МОЛЬДЕ 19:45 Группа H ЖАЛЬГИРИС _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Группа H ПЮНИК _:_ БАЗЕЛЬ 19:45 Группа E АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ _:_ ВАДУЦ 19:45 Группа E АЗ АЛКМААР _:_ ДНЕПР-1 22:00 Группа C ЛЕХ _:_ ВИЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Группа C ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА _:_ АУСТРИЯ 22:00 Группа B ФКСБ _:_ ВЕСТ ХЭМ 22:00 Группа B СИЛЬКЕБОРГ _:_ АНДЕРЛЕХТ 22:00 Группа D ПАРТИЗАН _:_ СЛОВАЦКО 22:00 Группа D КЕЛЬН _:_ НИЦЦА

Читайте также:

АЗ – Днепр-1: где смотреть матч Лиги конференций и прогнозы букмекеров

Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров