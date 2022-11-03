Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

"Днепр-1" сразится с нидерландским АЗ за путевку в 1/8 финала.
В четверг, 3 ноября, состоятся матчи последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.
Днепр-1", представляющий Украину в третьем по рангу евротурнире, досрочно гарантировал себе второе место группы и пробился в плей-офф Лиги конференций.
Впрочем, команда Александра Кучера еще может побороться и за первое место, дающее право весной стартовать с 1/8 финала, а не с 1/16 финала. Для этого днепрянам в последнем матче необходимо победить нидерландский АЗ.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
- Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций (1/16 финала) состоится 7 ноября.
- Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 3 ноября
|17:30
|Группа A
|РФШ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|17:30
|Группа A
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|Группа G
|СЛАВИЯ
|_:_
|СИВАССПОР
|19:45
|Группа G
|ЧФР
|_:_
|БАЛКАНИ
|19:45
|Группа F
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ШЭМРОК РОВЕРС
|19:45
|Группа F
|ГЕНТ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|Группа H
|ЖАЛЬГИРИС
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Группа H
|ПЮНИК
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|19:45
|Группа E
|АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ
|_:_
|ВАДУЦ
|19:45
|Группа E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ДНЕПР-1
|22:00
|Группа C
|ЛЕХ
|_:_
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Группа C
|ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА
|_:_
|АУСТРИЯ
|22:00
|Группа B
|ФКСБ
|_:_
|ВЕСТ ХЭМ
|22:00
|Группа B
|СИЛЬКЕБОРГ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|22:00
|Группа D
|ПАРТИЗАН
|_:_
|СЛОВАЦКО
|22:00
|Группа D
|КЕЛЬН
|_:_
|НИЦЦА
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