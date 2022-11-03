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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Лига конференций онлайн: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Фото: СК Днепр-1

"Днепр-1" сразится с нидерландским АЗ за путевку в 1/8 финала.

В четверг, 3 ноября, состоятся матчи последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Днепр-1", представляющий Украину в третьем по рангу евротурнире, досрочно гарантировал себе второе место группы и пробился в плей-офф Лиги конференций.

Впрочем, команда Александра Кучера еще может побороться и за первое место, дающее право весной стартовать с 1/8 финала, а не с 1/16 финала. Для этого днепрянам в последнем матче необходимо победить нидерландский АЗ.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы.
  • Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций (1/16 финала) состоится 7 ноября.
  • Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2022/23
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 3 ноября
17:30 Группа A РФШ РФШ _:_ Фіорентина ФИОРЕНТИНА
17:30 Группа A ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР Істанбул_ББ Стамбул _:_ Хартс ХАРТС
19:45 Группа G СЛАВИЯ Славія Прага _:_ Сівасспор СИВАССПОР
19:45 Группа G ЧФР ЧФР Клуж _:_ Балкани БАЛКАНИ
19:45 Группа F ЮРГОРДЕН Юргорден Стокгольм _:_ Шемрок Роверс ШЭМРОК РОВЕРС
19:45 Группа F ГЕНТ Гент _:_ Мольде МОЛЬДЕ
19:45 Группа H ЖАЛЬГИРИС Жальгіріс _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Группа H ПЮНИК Пюнік Єреван _:_ Базель БАЗЕЛЬ
19:45 Группа E АПОЛЛОН ЛИМАСОЛ Аполлон Лімасол _:_ Вадуц ВАДУЦ
19:45 Группа E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Дніпро-1 ДНЕПР-1
22:00 Группа C ЛЕХ Лех Познань _:_ Вільярреал ВИЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Группа C ХАПОЭЛЬ БЕЭР-ШЕВА Хапоель Беер-Шева _:_ Аустрія Відень АУСТРИЯ
22:00 Группа B ФКСБ ФКСБ _:_ Вест Хем ВЕСТ ХЭМ
22:00 Группа B СИЛЬКЕБОРГ Сількеборг _:_ Андерлехт Брюссель АНДЕРЛЕХТ
22:00 Группа D ПАРТИЗАН Партизан _:_ Словацко СЛОВАЦКО
22:00 Группа D КЕЛЬН Кьольн _:_ Ніцца НИЦЦА

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Дата публикации
Просмотры
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