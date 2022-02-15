Лига конференций онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.

17 и 24 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2021/22.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги конференций сыграют против 8 команд, занявших третье место в квартетах Лиги Европы.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно ЛАСК, "Гент", "Рома", "АЗ Алкмаар", "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн" и "Базель".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 25 февраля, а матчи - 10 и 17 марта.