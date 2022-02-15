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Лига конференций онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

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Лига конференций онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

Associated Press

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.

17 и 24 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2021/22.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги конференций сыграют против 8 команд, занявших третье место в квартетах Лиги Европы.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно ЛАСК, "Гент", "Рома", "АЗ Алкмаар", "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн" и "Базель".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 25 февраля, а матчи - 10 и 17 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
Плей-офф. Стыковые матчи
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 17 февраля
19:45   ПСВ   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_
19:45   ФЕНЕРБАХЧЕ   СЛАВИЯ _:_
19:45   МИТЬЮЛЛАНД   ПАОК _:_
19:45   РАПИД ВЕНА   ВИТЕСС _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   КАРАБАХ _:_
22:00   ЛЕСТЕР   РАННЕРС _:_
22:00   СЕЛТИК   БУДЕ-ГЛИМТ _:_
22:00   СПАРТА   ПАРТИЗАН _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 24 февраля
19:45   КАРАБАХ   МАРСЕЛЬ _:_
19:45   МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ   ПСВ _:_
19:45   РАННЕРС   ЛЕСТЕР _:_
19:45   БУДЕ-ГЛИМТ   СЕЛТИК _:_
19:45   ПАРТИЗАН   СПАРТА _:_
22:00   СЛАВИЯ   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   ПАОК   МИТЬЮЛЛАНД _:_
22:00   ВИТЕСС   РАПИД ВЕНА _:_
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