Лига конференций онлайн: расписание и результаты стыковых матчей

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала.
17 и 24 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2021/22.
В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест по итогам группового этапа Лиги конференций сыграют против 8 команд, занявших третье место в квартетах Лиги Европы.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно ЛАСК, "Гент", "Рома", "АЗ Алкмаар", "Фейеноорд", "Копенгаген", "Ренн" и "Базель".
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 25 февраля, а матчи - 10 и 17 марта.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2021/22
|Плей-офф. Стыковые матчи
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 17 февраля
|19:45
|ПСВ
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|СЛАВИЯ
|_:_
|19:45
|МИТЬЮЛЛАНД
|ПАОК
|_:_
|19:45
|РАПИД ВЕНА
|ВИТЕСС
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|ЛЕСТЕР
|РАННЕРС
|_:_
|22:00
|СЕЛТИК
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|22:00
|СПАРТА
|ПАРТИЗАН
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 24 февраля
|19:45
|КАРАБАХ
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|19:45
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|ПСВ
|_:_
|19:45
|РАННЕРС
|ЛЕСТЕР
|_:_
|19:45
|БУДЕ-ГЛИМТ
|СЕЛТИК
|_:_
|19:45
|ПАРТИЗАН
|СПАРТА
|_:_
|22:00
|СЛАВИЯ
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|ПАОК
|МИТЬЮЛЛАНД
|_:_
|22:00
|ВИТЕСС
|РАПИД ВЕНА
|_:_