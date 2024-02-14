Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украина не представлена в плей-офф третьего по рангу евротурнира.

15 и 21-22 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций сразятся против 8 команд, которые стали третьими в своих квартетах Лиги Европы.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире – луганская "Заря" не сумела пробиться в плей-офф. Бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ занял третье место в своем квартете после израильского "Маккаби" Тель-Авив и бельгийского "Гента".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия), "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция) и "Фенербахче" (Турция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24 Плей-офф. Стыковые матчи КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 15 февраля 19:45 МОЛЬДЕ ЛЕГИЯ _:_ 19:45 ОЛИМПИАКОС ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ 19:45 ЮНИОН АЙНТРАХТ _:_ 19:45 ШТУРМ СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ 22:00 АЯКС БУДЕ-ГЛИМТ _:_ 22:00 БЕТИС ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ 22:00 МАККАБИ ХАЙФА ГЕНТ _:_ 22:00 СЕРВЕТТ ЛУДОГОРЕЦ _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Среда, 21 февраля 19:00 ГЕНТ МАККАБИ ХАЙФА _:_ Четверг, 22 февраля 19:45 БУДЕ-ГЛИМТ АЯКС _:_ 19:45 ДИНАМО ЗАГРЕБ БЕТИС _:_ 19:45 ЛУДОГОРЕЦ СЕРВЕТТ _:_ 22:00 АЙНТРАХТ ЮНИОН _:_ 22:00 ЛЕГИЯ МОЛЬДЕ _:_ 22:00 СЛОВАН БРАТИСЛАВА ШТУРМ _:_ 22:00 ФЕРЕНЦВАРОШ ОЛИМПИАКОС _:_

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