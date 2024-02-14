Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Украина не представлена в плей-офф третьего по рангу евротурнира.
15 и 21-22 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2023/24.
В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций сразятся против 8 команд, которые стали третьими в своих квартетах Лиги Европы.
Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире – луганская "Заря" не сумела пробиться в плей-офф. Бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ занял третье место в своем квартете после израильского "Маккаби" Тель-Авив и бельгийского "Гента".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия), "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция) и "Фенербахче" (Турция).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
|Плей-офф. Стыковые матчи
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 15 февраля
|19:45
|МОЛЬДЕ
|ЛЕГИЯ
|_:_
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|19:45
|ЮНИОН
|АЙНТРАХТ
|_:_
|19:45
|ШТУРМ
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|22:00
|АЯКС
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|22:00
|БЕТИС
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|22:00
|МАККАБИ ХАЙФА
|ГЕНТ
|_:_
|22:00
|СЕРВЕТТ
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Среда, 21 февраля
|19:00
|ГЕНТ
|МАККАБИ ХАЙФА
|_:_
|Четверг, 22 февраля
|19:45
|БУДЕ-ГЛИМТ
|АЯКС
|_:_
|19:45
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|БЕТИС
|_:_
|19:45
|ЛУДОГОРЕЦ
|СЕРВЕТТ
|_:_
|22:00
|АЙНТРАХТ
|ЮНИОН
|_:_
|22:00
|ЛЕГИЯ
|МОЛЬДЕ
|_:_
|22:00
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|ШТУРМ
|_:_
|22:00
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
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