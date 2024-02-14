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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/16 финала

Лига конференций / Фото: Associated Press

Украина не представлена в плей-офф третьего по рангу евротурнира.

15 и 21-22 февраля состоятся стыковые матчи Лиги конференций сезона-2023/24.

В них примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций сразятся против 8 команд, которые стали третьими в своих квартетах Лиги Европы.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире – луганская "Заря" не сумела пробиться в плей-офф. Бронзовый призер прошлого розыгрыша УПЛ занял третье место в своем квартете после израильского "Маккаби" Тель-Авив и бельгийского "Гента".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп Лиги конференций, а именно "Лилль" (Франция), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия), "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция) и "Фенербахче" (Турция).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций состоится 23 февраля, а матчи – 7 и 14 марта.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Плей-офф. Стыковые матчи
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 15 февраля
19:45   МОЛЬДЕ   ЛЕГИЯ _:_
19:45   ОЛИМПИАКОС   ФЕРЕНЦВАРОШ _:_
19:45   ЮНИОН   АЙНТРАХТ _:_
19:45   ШТУРМ   СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_
22:00   АЯКС   БУДЕ-ГЛИМТ _:_
22:00   БЕТИС   ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_
22:00   МАККАБИ ХАЙФА   ГЕНТ _:_
22:00   СЕРВЕТТ   ЛУДОГОРЕЦ _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Среда, 21 февраля
19:00   ГЕНТ   МАККАБИ ХАЙФА _:_
Четверг, 22 февраля
19:45   БУДЕ-ГЛИМТ   АЯКС _:_
19:45   ДИНАМО ЗАГРЕБ   БЕТИС _:_
19:45   ЛУДОГОРЕЦ   СЕРВЕТТ _:_
22:00   АЙНТРАХТ   ЮНИОН _:_
22:00   ЛЕГИЯ   МОЛЬДЕ _:_
22:00   СЛОВАН БРАТИСЛАВА   ШТУРМ _:_
22:00   ФЕРЕНЦВАРОШ   ОЛИМПИАКОС _:_

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