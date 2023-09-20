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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

Лига конференций / Фото: СК Днепр-1

В стартовом туре третьего по престижности еврокубка "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом".

20 – 21 сентября состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Украина в третьем по рангу евротурнире будет представлена луганской "Зарей". Бронзовый призер УПЛ начнет групповой этап номинально домашним поединком с бельгийским "Гентом", который из-за полномасштабного вторжения РФ состоится в польском городе Люблин.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Гент".

В другом поединке 1-го тура группы B израильский "Маккаби" Тель-Авив будет принимать исландский "Брейдаблик".

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
  • Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Среда, 20 сентября
17:30 Группа A ЛИЛЛЬ Лілль _:_ Олімпія Любляна ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
Четверг, 21 сентября
19:45 Группа E ЛЕГИЯ Легія Варшава _:_ Астон Вілла АСТОН ВИЛЛА
19:45 Группа E ЗРИНЬСКИ Зриньські _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
19:45 Группа F ГЕНК Генк _:_ Фіорентина ФИОРЕНТИНА
19:45 Группа F ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Чукарички ЧУКАРИЧКИ
19:45 Группа G АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Абердін АБЕРДИН
19:45 Группа G ХИК ГІК _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Группа H ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Спартак Трнава СПАРТАК ТРНАВА
19:45 Группа H ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Нордшелланд НОРДШЕЛЛАНД
22:00 Группа A СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Клаксвік КЛАКСВИК
22:00 Группа B МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ Мольде _:_ Брейдаблік БРЕЙДАБЛИК
22:00 Группа B ЗАРЯ Зоря _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ Вікторія Пльзень _:_ Балкані БАЛКАНИ
22:00 Группа C ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Астана АСТАНА
22:00 Группа D БРЮГГЕ Брюгге _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Группа D ЛУГАНО Лугано _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ

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