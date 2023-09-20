Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В стартовом туре третьего по престижности еврокубка "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом".
20 – 21 сентября состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.
Украина в третьем по рангу евротурнире будет представлена луганской "Зарей". Бронзовый призер УПЛ начнет групповой этап номинально домашним поединком с бельгийским "Гентом", который из-за полномасштабного вторжения РФ состоится в польском городе Люблин.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Гент".
В другом поединке 1-го тура группы B израильский "Маккаби" Тель-Авив будет принимать исландский "Брейдаблик".
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
- Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Среда, 20 сентября
|17:30
|Группа A
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|Четверг, 21 сентября
|19:45
|Группа E
|ЛЕГИЯ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:45
|Группа E
|ЗРИНЬСКИ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|19:45
|Группа F
|ГЕНК
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:45
|Группа F
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ЧУКАРИЧКИ
|19:45
|Группа G
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АБЕРДИН
|19:45
|Группа G
|ХИК
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Группа H
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|СПАРТАК ТРНАВА
|19:45
|Группа H
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|НОРДШЕЛЛАНД
|22:00
|Группа A
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|КЛАКСВИК
|22:00
|Группа B
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|БРЕЙДАБЛИК
|22:00
|Группа B
|ЗАРЯ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа C
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|БАЛКАНИ
|22:00
|Группа C
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|Группа D
|БРЮГГЕ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Группа D
|ЛУГАНО
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
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