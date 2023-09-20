Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура группового этапа

В стартовом туре третьего по престижности еврокубка "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом".

20 – 21 сентября состоятся матчи первого тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Украина в третьем по рангу евротурнире будет представлена луганской "Зарей". Бронзовый призер УПЛ начнет групповой этап номинально домашним поединком с бельгийским "Гентом", который из-за полномасштабного вторжения РФ состоится в польском городе Люблин.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Гент".

В другом поединке 1-го тура группы B израильский "Маккаби" Тель-Авив будет принимать исландский "Брейдаблик".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Среда, 20 сентября 17:30 Группа A ЛИЛЛЬ _:_ ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА Четверг, 21 сентября 19:45 Группа E ЛЕГИЯ _:_ АСТОН ВИЛЛА 19:45 Группа E ЗРИНЬСКИ _:_ АЗ АЛКМААР 19:45 Группа F ГЕНК _:_ ФИОРЕНТИНА 19:45 Группа F ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ЧУКАРИЧКИ 19:45 Группа G АЙНТРАХТ _:_ АБЕРДИН 19:45 Группа G ХИК _:_ ПАОК 19:45 Группа H ЛУДОГОРЕЦ _:_ СПАРТАК ТРНАВА 19:45 Группа H ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ НОРДШЕЛЛАНД 22:00 Группа A СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ КЛАКСВИК 22:00 Группа B МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ БРЕЙДАБЛИК 22:00 Группа B ЗАРЯ _:_ ГЕНТ 22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ БАЛКАНИ 22:00 Группа C ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ АСТАНА 22:00 Группа D БРЮГГЕ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 Группа D ЛУГАНО _:_ БУДЕ-ГЛИМТ

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