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Лига конференций: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига конференций: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Фото: ФК Заря

Во втором туре третьего по престижности еврокубка "Заря" на выезде сыграет с исландским "Брейдабликом".

В четверг, 5 октября, состоятся матчи второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Украина в третьем по рангу евротурнире представлена луганской "Зарей". Бронзовый призер УПЛ на выезде сойдется с исландским "Брейдабликом". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Брейдаблик" – "Заря".

В другом поединке 2-го тура группы B бельгийский "Гент" примет израильский "Маккаби" Тель-Авив.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
  • Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 5 октября
17:30 Группа C АСТАНА Астана _:_ Вікторія Пльзень ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 Группа A ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА Олімпія Любляна _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Группа A КЛАКСВИК Клаксвік _:_ Лілль ЛИЛЛЬ
19:45 Группа B БРЕЙДАБЛИК Брейдаблік _:_ Зоря ЗАРЯ
19:45 Группа B ГЕНТ Гент _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
19:45 Группа C БАЛКАНИ Балкані _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Группа D БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ Брюгге БРЮГГЕ
19:45 Группа D БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Лугано ЛУГАНО
22:00 Группа E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Легія Варшава ЛЕГИЯ
22:00 Группа E АСТОН ВИЛЛА Астон Вілла _:_ Зриньські ЗРИНЬСКИ
22:00 Группа F ФИОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Группа F ЧУКАРИЧКИ Чукарички _:_ Генк ГЕНК
22:00 Группа G ПАОК ПАОК _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
22:00 Группа G АБЕРДИН Абердін _:_ ГІК ХИК
22:00 Группа H НОРДШЕЛЛАНД Нордшелланд _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
22:00 Группа H СПАРТАК ТРНАВА Спартак Трнава _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ

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Дата публикации
Просмотры
149
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