Лига конференций: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Во втором туре третьего по престижности еврокубка "Заря" на выезде сыграет с исландским "Брейдабликом".

В четверг, 5 октября, состоятся матчи второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Украина в третьем по рангу евротурнире представлена луганской "Зарей". Бронзовый призер УПЛ на выезде сойдется с исландским "Брейдабликом". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Брейдаблик" – "Заря".

В другом поединке 2-го тура группы B бельгийский "Гент" примет израильский "Маккаби" Тель-Авив.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 5 октября 17:30 Группа C АСТАНА _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 Группа A ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Группа A КЛАКСВИК _:_ ЛИЛЛЬ 19:45 Группа B БРЕЙДАБЛИК _:_ ЗАРЯ 19:45 Группа B ГЕНТ _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 19:45 Группа C БАЛКАНИ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Группа D БУДЕ-ГЛИМТ _:_ БРЮГГЕ 19:45 Группа D БЕШИКТАШ _:_ ЛУГАНО 22:00 Группа E АЗ АЛКМААР _:_ ЛЕГИЯ 22:00 Группа E АСТОН ВИЛЛА _:_ ЗРИНЬСКИ 22:00 Группа F ФИОРЕНТИНА _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Группа F ЧУКАРИЧКИ _:_ ГЕНК 22:00 Группа G ПАОК _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Группа G АБЕРДИН _:_ ХИК 22:00 Группа H НОРДШЕЛЛАНД _:_ ЛУДОГОРЕЦ 22:00 Группа H СПАРТАК ТРНАВА _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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