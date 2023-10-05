Лига конференций: расписание и результаты матчей 2-го тура группового этапа

Во втором туре третьего по престижности еврокубка "Заря" на выезде сыграет с исландским "Брейдабликом".
В четверг, 5 октября, состоятся матчи второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.
Украина в третьем по рангу евротурнире представлена луганской "Зарей". Бронзовый призер УПЛ на выезде сойдется с исландским "Брейдабликом". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Брейдаблик" – "Заря".
В другом поединке 2-го тура группы B бельгийский "Гент" примет израильский "Маккаби" Тель-Авив.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
- Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 5 октября
|17:30
|Группа C
|АСТАНА
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|Группа A
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Группа A
|КЛАКСВИК
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|19:45
|Группа B
|БРЕЙДАБЛИК
|_:_
|ЗАРЯ
|19:45
|Группа B
|ГЕНТ
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|19:45
|Группа C
|БАЛКАНИ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Группа D
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|Группа D
|БЕШИКТАШ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|Группа E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ЛЕГИЯ
|22:00
|Группа E
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЗРИНЬСКИ
|22:00
|Группа F
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Группа F
|ЧУКАРИЧКИ
|_:_
|ГЕНК
|22:00
|Группа G
|ПАОК
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Группа G
|АБЕРДИН
|_:_
|ХИК
|22:00
|Группа H
|НОРДШЕЛЛАНД
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|Группа H
|СПАРТАК ТРНАВА
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
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