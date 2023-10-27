Лига конференций: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Поединок "Зари" против "Маккаби" Тель-Авив перенесен на 25 ноября.
В четверг, 26 октября, состоялись матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.
Украина в третьем по рангу евротурнире представлена луганской "Зарей".
В рамках 3-го тура Лиги конференций бронзовый призер УПЛ должен сыграть с израильским "Маккаби" Тель-Авив, но УЕФА перенес матч на 25 ноября из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газа.
В другом поединке 3-го тура группы B бельгийский "Гент" поиздевался над исландским "Брейдабликом" – 5:0.
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
- Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 26 октября
|19:45
|Группа A
|ЛИЛЛЬ
|2:1
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Группа A
|КЛАКСВИК
|3:0
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|19:45
|Группа B
|ГЕНТ
|5:0
|БРЕЙДАБЛИК
|19:45
|Групаа C
|БАЛКАНИ
|1:2
|АСТАНА
|19:45
|Группа D
|ЛУГАНО
|1:3
|БРЮГГЕ
|19:45
|Группа E
|АЗ АЛКМААР
|1:4
|АСТОН ВИЛЛА
|19:45
|Группа H
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|3:1
|ЛУДОГОРЕЦ
|22:00
|Группа C
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|0:1
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|Группа D
|БУДЕ-ГЛИМТ
|3:1
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Группа E
|ЗРИНЬСКИ
|1:2
|ЛЕГИЯ
|22:00
|Группа F
|ГЕНК
|0:0
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Группа F
|ФИОРЕНТИНА
|6:0
|ЧУКАРИЧКИ
|22:00
|Группа G
|АЙНТРАХТ
|6:0
|ХИК
|22:00
|Группа G
|АБЕРДИН
|2:3
|ПАОК
|22:00
|Группа H
|СПАРТАК ТРНАВА
|0:2
|НОРДШЕЛЛАНД
|Суббота, 25 ноября
|Группа B
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|ЗАРЯ
Читайте также:
Лига Европы: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа
Барселона – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов