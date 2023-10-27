Лига конференций: результаты матчей 3-го тура группового этапа

В четверг, 26 октября, состоялись матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Украина в третьем по рангу евротурнире представлена луганской "Зарей".

В рамках 3-го тура Лиги конференций бронзовый призер УПЛ должен сыграть с израильским "Маккаби" Тель-Авив, но УЕФА перенес матч на 25 ноября из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газа.

В другом поединке 3-го тура группы B бельгийский "Гент" поиздевался над исландским "Брейдабликом" – 5:0.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 26 октября 19:45 Группа A ЛИЛЛЬ 2:1 СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Группа A КЛАКСВИК 3:0 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА 19:45 Группа B ГЕНТ 5:0 БРЕЙДАБЛИК 19:45 Групаа C БАЛКАНИ 1:2 АСТАНА 19:45 Группа D ЛУГАНО 1:3 БРЮГГЕ 19:45 Группа E АЗ АЛКМААР 1:4 АСТОН ВИЛЛА 19:45 Группа H ФЕНЕРБАХЧЕ 3:1 ЛУДОГОРЕЦ 22:00 Группа C ДИНАМО ЗАГРЕБ 0:1 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 Группа D БУДЕ-ГЛИМТ 3:1 БЕШИКТАШ 22:00 Группа E ЗРИНЬСКИ 1:2 ЛЕГИЯ 22:00 Группа F ГЕНК 0:0 ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Группа F ФИОРЕНТИНА 6:0 ЧУКАРИЧКИ 22:00 Группа G АЙНТРАХТ 6:0 ХИК 22:00 Группа G АБЕРДИН 2:3 ПАОК 22:00 Группа H СПАРТАК ТРНАВА 0:2 НОРДШЕЛЛАНД Суббота, 25 ноября Группа B МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ ЗАРЯ

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