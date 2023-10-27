Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига конференций: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
4302
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лига конференций: результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига конференций / Фото: Associated Press

Поединок "Зари" против "Маккаби" Тель-Авив перенесен на 25 ноября.

В четверг, 26 октября, состоялись матчи третьего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Украина в третьем по рангу евротурнире представлена луганской "Зарей".

В рамках 3-го тура Лиги конференций бронзовый призер УПЛ должен сыграть с израильским "Маккаби" Тель-Авив, но УЕФА перенес матч на 25 ноября из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газа.

В другом поединке 3-го тура группы B бельгийский "Гент" поиздевался над исландским "Брейдабликом" – 5:0.

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
  • Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 26 октября
19:45 Группа A ЛИЛЛЬ Лілль 2:1 Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Группа A КЛАКСВИК Клаксвік 3:0 Олімпія Любляна ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
19:45 Группа B ГЕНТ Гент 5:0 Брейдаблік БРЕЙДАБЛИК
19:45 Групаа C БАЛКАНИ Балкані 1:2 Астана АСТАНА
19:45 Группа D ЛУГАНО Лугано 1:3 Брюгге БРЮГГЕ
19:45 Группа E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар 1:4 Астон Вілла АСТОН ВИЛЛА
19:45 Группа H ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче 3:1 Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ
22:00 Группа C ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб 0:1 Вікторія Пльзень ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 Группа D БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт 3:1 Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Группа E ЗРИНЬСКИ Зриньські 1:2 Легія Варшава ЛЕГИЯ
22:00 Группа F ГЕНК Генк 0:0 Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Группа F ФИОРЕНТИНА Фіорентина 6:0 Чукарички ЧУКАРИЧКИ
22:00 Группа G АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт 6:0 ГІК ХИК
22:00 Группа G АБЕРДИН Абердін 2:3 ПАОК ПАОК
22:00 Группа H СПАРТАК ТРНАВА Спартак Трнава 0:2 Нордшелланд НОРДШЕЛЛАНД
Суббота, 25 ноября
  Группа B МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ Маккабі Тель-Авів _:_ Зоря ЗАРЯ

Читайте также:

Лига Европы: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 3-го тура группового этапа

Барселона – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4302
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация