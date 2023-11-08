Лига конференций: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

В четвертом туре Лиги конференций луганская "Заря" встретится с "Маккаби" Тель-Авив.
В четверг, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.
Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" сойдется с израильским "Маккаби" Тель-Авив.
Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча будет сыграна в польском городе Люблин. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.
В другом поединке 4-го тура группы B исландский "Брейдаблик" будет принимать бельгийский "Гент".
- Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
- Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 9 ноября
|17:30
|Группа C
|АСТАНА
|_:_
|БАЛКАНИ
|19:45
|Группа C
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Группа D
|БЕШИКТАШ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|19:45
|Группа E
|ЛЕГИЯ
|_:_
|ЗРИНЬСКИ
|19:45
|Группа F
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ГЕНК
|19:45
|Группа F
|ЧУКАРИЧКИ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:45
|Группа G
|ПАОК
|_:_
|АБЕРДИН
|19:45
|Группа G
|ХИК
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:45
|Группа H
|НОРДШЕЛЛАНД
|_:_
|СПАРТАК ТРНАВА
|22:00
|Группа A
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|22:00
|Группа A
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|КЛАКСВИК
|22:00
|Группа B
|БРЕЙДАБЛИК
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа B
|ЗАРЯ
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|22:00
|Группа D
|БРЮГГЕ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|Группа E
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|22:00
|Группа H
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
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