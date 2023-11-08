Лига конференций: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

В четвертом туре Лиги конференций луганская "Заря" встретится с "Маккаби" Тель-Авив.

В четверг, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" сойдется с израильским "Маккаби" Тель-Авив.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча будет сыграна в польском городе Люблин. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.

В другом поединке 4-го тура группы B исландский "Брейдаблик" будет принимать бельгийский "Гент".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 9 ноября 17:30 Группа C АСТАНА _:_ БАЛКАНИ 19:45 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Группа D БЕШИКТАШ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 19:45 Группа E ЛЕГИЯ _:_ ЗРИНЬСКИ 19:45 Группа F ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ГЕНК 19:45 Группа F ЧУКАРИЧКИ _:_ ФИОРЕНТИНА 19:45 Группа G ПАОК _:_ АБЕРДИН 19:45 Группа G ХИК _:_ АЙНТРАХТ 19:45 Группа H НОРДШЕЛЛАНД _:_ СПАРТАК ТРНАВА 22:00 Группа A СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ЛИЛЛЬ 22:00 Группа A ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ КЛАКСВИК 22:00 Группа B БРЕЙДАБЛИК _:_ ГЕНТ 22:00 Группа B ЗАРЯ _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 22:00 Группа D БРЮГГЕ _:_ ЛУГАНО 22:00 Группа E АСТОН ВИЛЛА _:_ АЗ АЛКМААР 22:00 Группа H ЛУДОГОРЕЦ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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