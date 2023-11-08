Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига конференций: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лига конференций: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Фото: СК Днепр-1

В четвертом туре Лиги конференций луганская "Заря" встретится с "Маккаби" Тель-Авив.

В четверг, 9 ноября, состоятся матчи 4-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" сойдется с израильским "Маккаби" Тель-Авив.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча будет сыграна в польском городе Люблин. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.

В другом поединке 4-го тура группы B исландский "Брейдаблик" будет принимать бельгийский "Гент".

  • Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
  • Матчи группового этапа Лиги конференций продлятся до 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
  • Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 9 ноября
17:30 Группа C АСТАНА Астана _:_ Балкані БАЛКАНИ
19:45 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ Вікторія Пльзень _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Группа D БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
19:45 Группа E ЛЕГИЯ Легія Варшава _:_ Зриньські ЗРИНЬСКИ
19:45 Группа F ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Генк ГЕНК
19:45 Группа F ЧУКАРИЧКИ Чукарички _:_ Фіорентина ФИОРЕНТИНА
19:45 Группа G ПАОК ПАОК _:_ Абердін АБЕРДИН
19:45 Группа G ХИК ГІК _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
19:45 Группа H НОРДШЕЛЛАНД Нордшелланд _:_ Спартак Трнава СПАРТАК ТРНАВА
22:00 Группа A СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Лілль ЛИЛЛЬ
22:00 Группа A ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА Олімпія Любляна _:_ Клаксвік КЛАКСВИК
22:00 Группа B БРЕЙДАБЛИК Брейдаблік _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа B ЗАРЯ Зоря _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
22:00 Группа D БРЮГГЕ Брюгге _:_ Лугано ЛУГАНО
22:00 Группа E АСТОН ВИЛЛА Астон Вілла _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
22:00 Группа H ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ

Читайте также:

Заря – Маккаби Тель-Авив: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 4-го тура группового этапа

Громкая сенсация: "Шахтер" победил "Барселону" в Лиге чемпионов (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
183
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация