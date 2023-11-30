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Лига конференций: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига конференций: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

Лига конференций / Фото: Associated Press

В пятом туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом".

В четверг, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" проведет выездной поединок с бельгийским "Гентом". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Гент" – "Заря".

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

  • Матчи заключительного тура группового этапа Лиги конференций пройдут 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
  • Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 30 ноября
15:00 Группа B БРЕЙДАБЛИК Брейдаблік _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
17:30 Группа C АСТАНА Астана _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Группа A ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА Олімпія Любляна _:_ Лілль ЛИЛЛЬ
19:45 Группа A КЛАКСВИК Клаксвік _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Группа B ГЕНТ Гент _:_ Зоря ЗАРЯ
19:45 Группа C БАЛКАНИ Балкані _:_ Вікторія Пльзень ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 Группа D БУДЕ-ГЛИМТ Буде-Глімт _:_ Лугано ЛУГАНО
19:45 Группа D БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Брюгге БРЮГГЕ
19:45 Группа E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Зриньські ЗРИНЬСКИ
19:45 Группа G ХИК ГІК _:_ Абердін АБЕРДИН
22:00 Группа E АСТОН ВИЛЛА Астон Вілла _:_ Легія Варшава ЛЕГИЯ
22:00 Группа F ФИОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Генк ГЕНК
22:00 Группа F ЧУКАРИЧКИ Чукарички _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Группа G АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ ПАОК ПАОК
22:00 Группа H НОРДШЕЛЛАНД Нордшелланд _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Группа H СПАРТАК ТРНАВА Спартак Трнава _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦ

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Дата публикации
Просмотры
188
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