Лига конференций: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В пятом туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом".
В четверг, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.
Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" проведет выездной поединок с бельгийским "Гентом". Начало – в 19:45 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Гент" – "Заря".
Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
- Матчи заключительного тура группового этапа Лиги конференций пройдут 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
- Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 30 ноября
|15:00
|Группа B
|БРЕЙДАБЛИК
|_:_
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|17:30
|Группа C
|АСТАНА
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Группа A
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|ЛИЛЛЬ
|19:45
|Группа A
|КЛАКСВИК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Группа B
|ГЕНТ
|_:_
|ЗАРЯ
|19:45
|Группа C
|БАЛКАНИ
|_:_
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|Группа D
|БУДЕ-ГЛИМТ
|_:_
|ЛУГАНО
|19:45
|Группа D
|БЕШИКТАШ
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|Группа E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ЗРИНЬСКИ
|19:45
|Группа G
|ХИК
|_:_
|АБЕРДИН
|22:00
|Группа E
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|ЛЕГИЯ
|22:00
|Группа F
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ГЕНК
|22:00
|Группа F
|ЧУКАРИЧКИ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Группа G
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|Группа H
|НОРДШЕЛЛАНД
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Группа H
|СПАРТАК ТРНАВА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦ
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