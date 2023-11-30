Лига конференций: расписание и результаты матчей 5-го тура группового этапа

В пятом туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом".

В четверг, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире луганская "Заря" проведет выездной поединок с бельгийским "Гентом". Начало – в 19:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Гент" – "Заря".

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи заключительного тура группового этапа Лиги конференций пройдут 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 30 ноября 15:00 Группа B БРЕЙДАБЛИК _:_ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ 17:30 Группа C АСТАНА _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Группа A ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ ЛИЛЛЬ 19:45 Группа A КЛАКСВИК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Группа B ГЕНТ _:_ ЗАРЯ 19:45 Группа C БАЛКАНИ _:_ ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 Группа D БУДЕ-ГЛИМТ _:_ ЛУГАНО 19:45 Группа D БЕШИКТАШ _:_ БРЮГГЕ 19:45 Группа E АЗ АЛКМААР _:_ ЗРИНЬСКИ 19:45 Группа G ХИК _:_ АБЕРДИН 22:00 Группа E АСТОН ВИЛЛА _:_ ЛЕГИЯ 22:00 Группа F ФИОРЕНТИНА _:_ ГЕНК 22:00 Группа F ЧУКАРИЧКИ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Группа G АЙНТРАХТ _:_ ПАОК 22:00 Группа H НОРДШЕЛЛАНД _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Группа H СПАРТАК ТРНАВА _:_ ЛУДОГОРЕЦ

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