Лига конференций: расписание и результаты матчей четвертого тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.
27-28 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.
Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который 28 ноября на выезде встретится с немецким "Хайденхаймом".
В тот же день австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова в гостях сыграет с боснийским "Борацом".
В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Среда, 27 ноября
|17:30
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|_:_
|ПЕТРОКУБ
|Четверг, 28 ноября
|17:30
|АСТАНА
|_:_
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|19:45
|БОРАЦ
|_:_
|ЛАСК
|19:45
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ЧЕЛСИ
|19:45
|ДИНАМО МИНСК
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|АПОЭЛ
|19:45
|НОА
|_:_
|ВИКИНГУР
|19:45
|НЬЮ-СЕЙНТС
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|19:45
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|ХИК
|19:45
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
|19:45
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|ЦЕЛЬЕ
|_:_
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|22:00
|ЛУГАНО
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|_:_
|БЕТИС
|22:00
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|ЛАРН
|22:00
|ОМОНИЯ
|_:_
|ЛЕГИЯ
|22:00
|РАПИД
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|22:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ПАФОС
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