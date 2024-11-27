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Лига конференций: расписание и результаты матчей четвертого тура

Лига конференций: расписание и результаты матчей четвертого тура

Лига конференций / Фото: Associated Press

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

27-28 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который 28 ноября на выезде встретится с немецким "Хайденхаймом".

В тот же день австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова в гостях сыграет с боснийским "Борацом".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Среда, 27 ноября
17:30 ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР   _:_   ПЕТРОКУБ
Четверг, 28 ноября
17:30 АСТАНА   _:_   ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
19:45 БОРАЦ   _:_   ЛАСК
19:45 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ЧЕЛСИ
19:45 ДИНАМО МИНСК   _:_   КОПЕНГАГЕН
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   АПОЭЛ
19:45 НОА   _:_   ВИКИНГУР
19:45 НЬЮ-СЕЙНТС   _:_   ЮРГОРДЕН
19:45 ПАНАТИНАИКОС   _:_   ХИК
19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА
19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   ХАРТС
19:45 ЦЕЛЬЕ   _:_   ЯГЕЛЛОНИЯ
22:00 ЛУГАНО   _:_   ГЕНТ
22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ   _:_   БЕТИС
22:00 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   ЛАРН
22:00 ОМОНИЯ   _:_   ЛЕГИЯ
22:00 РАПИД   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
22:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   ПАФОС

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