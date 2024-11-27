Лига конференций: расписание и результаты матчей четвертого тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

27-28 ноября состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который 28 ноября на выезде встретится с немецким "Хайденхаймом".

В тот же день австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова в гостях сыграет с боснийским "Борацом".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Среда, 27 ноября 17:30 ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР _:_ ПЕТРОКУБ Четверг, 28 ноября 17:30 АСТАНА _:_ ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ 19:45 БОРАЦ _:_ ЛАСК 19:45 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ ЧЕЛСИ 19:45 ДИНАМО МИНСК _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 МОЛЬДЕ _:_ АПОЭЛ 19:45 НОА _:_ ВИКИНГУР 19:45 НЬЮ-СЕЙНТС _:_ ЮРГОРДЕН 19:45 ПАНАТИНАИКОС _:_ ХИК 19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН _:_ БАЧКА-ТОПОЛА 19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ ХАРТС 19:45 ЦЕЛЬЕ _:_ ЯГЕЛЛОНИЯ 22:00 ЛУГАНО _:_ ГЕНТ 22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ _:_ БЕТИС 22:00 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ ЛАРН 22:00 ОМОНИЯ _:_ ЛЕГИЯ 22:00 РАПИД _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 22:00 ФИОРЕНТИНА _:_ ПАФОС

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