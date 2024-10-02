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Лига конференций: расписание и результаты матчей первого тура

Лига конференций: расписание и результаты матчей первого тура

Трофей Лиги конференций / Фото: Associated Press

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

2-3 октября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который в стартовом туре примет бельгийский "Гент".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР
Среда, 2 октября
17:30 ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР   _:_   РАПИД
17:30 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ   _:_   ЦЕЛЬЕ
Четверг, 3 октября
19:45 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
19:45 ДИНАМО МИНСК   _:_   ХАРТС
19:45 ЛЕГИЯ   _:_   БЕТИС
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   ЛАРН
19:45 НОА   _:_   МЛАДА БОЛЕСЛАВ
19:45 ОМОНИЯ   _:_   ВИКИНГУР
19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   САНКТ-ГАЛЛЕН
19:45 АСТАНА   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА
22:00 БОРАЦ   _:_   ПАНАТИНАИКОС
22:00 КОПЕНГАГЕН   _:_   ЯГЕЛЛОНИЯ
22:00 ЛАСК   _:_   ЮРГОРДЕН
22:00 ЛУГАНО   _:_   ХИК
22:00 ПЕТРОКУБ   _:_   ПАФОС
22:00 ФИОРЕНТИНА   _:_   НЬЮ-СЕЙНТС
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   ГЕНТ
22:00 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   АПОЭЛ

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