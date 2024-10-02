Лига конференций: расписание и результаты матчей первого тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

2-3 октября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который в стартовом туре примет бельгийский "Гент".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1 ТУР Среда, 2 октября 17:30 ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР _:_ РАПИД 17:30 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ _:_ ЦЕЛЬЕ Четверг, 3 октября 19:45 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА 19:45 ДИНАМО МИНСК _:_ ХАРТС 19:45 ЛЕГИЯ _:_ БЕТИС 19:45 МОЛЬДЕ _:_ ЛАРН 19:45 НОА _:_ МЛАДА БОЛЕСЛАВ 19:45 ОМОНИЯ _:_ ВИКИНГУР 19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ САНКТ-ГАЛЛЕН 19:45 АСТАНА _:_ БАЧКА-ТОПОЛА 22:00 БОРАЦ _:_ ПАНАТИНАИКОС 22:00 КОПЕНГАГЕН _:_ ЯГЕЛЛОНИЯ 22:00 ЛАСК _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 ЛУГАНО _:_ ХИК 22:00 ПЕТРОКУБ _:_ ПАФОС 22:00 ФИОРЕНТИНА _:_ НЬЮ-СЕЙНТС 22:00 ЧЕЛСИ _:_ ГЕНТ 22:00 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ АПОЭЛ

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