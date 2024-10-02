Лига конференций: расписание и результаты матчей первого тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.
2-3 октября состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.
Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который в стартовом туре примет бельгийский "Гент".
В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР
|Среда, 2 октября
|17:30
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|_:_
|РАПИД
|17:30
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|_:_
|ЦЕЛЬЕ
|Четверг, 3 октября
|19:45
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|19:45
|ДИНАМО МИНСК
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|ЛЕГИЯ
|_:_
|БЕТИС
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ЛАРН
|19:45
|НОА
|_:_
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|19:45
|ОМОНИЯ
|_:_
|ВИКИНГУР
|19:45
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|19:45
|АСТАНА
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|22:00
|ЛАСК
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|ЛУГАНО
|_:_
|ХИК
|22:00
|ПЕТРОКУБ
|_:_
|ПАФОС
|22:00
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|НЬЮ-СЕЙНТС
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|АПОЭЛ
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