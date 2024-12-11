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Лига конференций: расписание и результаты матчей пятого тура

Лига конференций: расписание и результаты матчей пятого тура

Лига конференций / Фото: СК Днепр-1

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 12 декабря, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который на выезде сразится с казахстанской "Астаной".

В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова приедет в гости к итальянской "Фиорентине".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Четверг, 12 декабря
15:00 ВИКИНГУР   _:_   ЮРГОРДЕН
17:30 АСТАНА   _:_   ЧЕЛСИ
19:45 ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
19:45 ХИК   _:_   МОЛЬДЕ
19:45 ДИНАМО МИНСК   _:_   ЛАРН
19:45 КОПЕНГАГЕН   _:_   ХАРТС
19:45 ЛЕГИЯ   _:_   ЛУГАНО
19:45 НОА   _:_   АПОЭЛ
19:45 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
19:45 ПЕТРОКУБ   _:_   БЕТИС
19:45 ФИОРЕНТИНА   _:_   ЛАСК
22:00 ГЕНТ   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА
22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ   _:_   ЯГЕЛЛОНИЯ
22:00 НЬЮ-СЕЙНТС   _:_   ПАНАТИНАИКОС
22:00 ОМОНИЯ   _:_   РАПИД
22:00 ПАФОС   _:_   ЦЕЛЬЕ
22:00 САНКТ-ГАЛЛЕН   _:_   ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
22:00 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   БОРАЦ

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