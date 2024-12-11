Лига конференций: расписание и результаты матчей пятого тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.
В четверг, 12 декабря, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.
Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который на выезде сразится с казахстанской "Астаной".
В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова приедет в гости к итальянской "Фиорентине".
В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Четверг, 12 декабря
|15:00
|ВИКИНГУР
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|17:30
|АСТАНА
|_:_
|ЧЕЛСИ
|19:45
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|19:45
|ХИК
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|ДИНАМО МИНСК
|_:_
|ЛАРН
|19:45
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|ЛЕГИЯ
|_:_
|ЛУГАНО
|19:45
|НОА
|_:_
|АПОЭЛ
|19:45
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|19:45
|ПЕТРОКУБ
|_:_
|БЕТИС
|19:45
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|ГЕНТ
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
|22:00
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|_:_
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|22:00
|НЬЮ-СЕЙНТС
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|22:00
|ОМОНИЯ
|_:_
|РАПИД
|22:00
|ПАФОС
|_:_
|ЦЕЛЬЕ
|22:00
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|_:_
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|22:00
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|БОРАЦ
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