Лига конференций: расписание и результаты матчей пятого тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 12 декабря, состоятся матчи пятого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который на выезде сразится с казахстанской "Астаной".

В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова приедет в гости к итальянской "Фиорентине".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Четверг, 12 декабря 15:00 ВИКИНГУР _:_ ЮРГОРДЕН 17:30 АСТАНА _:_ ЧЕЛСИ 19:45 ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 19:45 ХИК _:_ МОЛЬДЕ 19:45 ДИНАМО МИНСК _:_ ЛАРН 19:45 КОПЕНГАГЕН _:_ ХАРТС 19:45 ЛЕГИЯ _:_ ЛУГАНО 19:45 НОА _:_ АПОЭЛ 19:45 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ 19:45 ПЕТРОКУБ _:_ БЕТИС 19:45 ФИОРЕНТИНА _:_ ЛАСК 22:00 ГЕНТ _:_ БАЧКА-ТОПОЛА 22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ _:_ ЯГЕЛЛОНИЯ 22:00 НЬЮ-СЕЙНТС _:_ ПАНАТИНАИКОС 22:00 ОМОНИЯ _:_ РАПИД 22:00 ПАФОС _:_ ЦЕЛЬЕ 22:00 САНКТ-ГАЛЛЕН _:_ ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ 22:00 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ БОРАЦ

Читайте также:

Лига Европы: расписание и результаты матчей шестого тура

Реал Сосьедад – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей шестого тура