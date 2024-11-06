Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.
В четверг, 7 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.
Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который в третьем туре примет армянский клуб "Ноа".
В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова дома сразится с бельгийским "Серкль Брюгге".
В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Четверг, 7 ноября
|16:30
|ВИКИНГУР
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|ЛУГАНО
|19:45
|ГЕНТ
|_:_
|ОМОНИЯ
|19:45
|ХИК
|_:_
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|19:45
|ЛЕГИЯ
|_:_
|ДИНАМО МИНСК
|19:45
|ПАФОС
|_:_
|АСТАНА
|19:45
|ПЕТРОКУБ
|_:_
|РАПИД
|19:45
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|НЬЮ-СЕЙНТС
|22:00
|АПОЭЛ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ЦЕЛЬЕ
|22:00
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|_:_
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|22:00
|ЛАРН
|_:_
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|22:00
|ЛАСК
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|22:00
|ХАРТС
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|НОА
|22:00
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ПАНАТИНАИКОС
|22:00
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|_:_
|МОЛЬДЕ
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