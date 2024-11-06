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Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига конференций / Фото: СК Днепр-1

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 7 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который в третьем туре примет армянский клуб "Ноа".

В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова дома сразится с бельгийским "Серкль Брюгге".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Четверг, 7 ноября
16:30 ВИКИНГУР   _:_   БОРАЦ
19:45 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   ЛУГАНО
19:45 ГЕНТ   _:_   ОМОНИЯ
19:45 ХИК   _:_   ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
19:45 ЛЕГИЯ   _:_   ДИНАМО МИНСК
19:45 ПАФОС   _:_   АСТАНА
19:45 ПЕТРОКУБ   _:_   РАПИД
19:45 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   НЬЮ-СЕЙНТС
22:00 АПОЭЛ   _:_   ФИОРЕНТИНА
22:00 БЕТИС   _:_   ЦЕЛЬЕ
22:00 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ   _:_   МЛАДА БОЛЕСЛАВ
22:00 КОПЕНГАГЕН   _:_   ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
22:00 ЛАРН   _:_   САНКТ-ГАЛЛЕН
22:00 ЛАСК   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
22:00 ХАРТС   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   НОА
22:00 ЮРГОРДЕН   _:_   ПАНАТИНАИКОС
22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ   _:_   МОЛЬДЕ

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