Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 7 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который в третьем туре примет армянский клуб "Ноа".

В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова дома сразится с бельгийским "Серкль Брюгге".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Четверг, 7 ноября 16:30 ВИКИНГУР _:_ БОРАЦ 19:45 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ ЛУГАНО 19:45 ГЕНТ _:_ ОМОНИЯ 19:45 ХИК _:_ ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА 19:45 ЛЕГИЯ _:_ ДИНАМО МИНСК 19:45 ПАФОС _:_ АСТАНА 19:45 ПЕТРОКУБ _:_ РАПИД 19:45 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ НЬЮ-СЕЙНТС 22:00 АПОЭЛ _:_ ФИОРЕНТИНА 22:00 БЕТИС _:_ ЦЕЛЬЕ 22:00 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ _:_ МЛАДА БОЛЕСЛАВ 22:00 КОПЕНГАГЕН _:_ ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР 22:00 ЛАРН _:_ САНКТ-ГАЛЛЕН 22:00 ЛАСК _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ 22:00 ХАРТС _:_ ХАЙДЕНХАЙМ 22:00 ЧЕЛСИ _:_ НОА 22:00 ЮРГОРДЕН _:_ ПАНАТИНАИКОС 22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ _:_ МОЛЬДЕ

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