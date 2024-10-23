Лига конференций: расписание и результаты матчей второго тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.
В четверг, 24 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.
Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который во втором туре сыграет с греческим "Панатинаикосом".
В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова сразится со словенской "Олимпией" из Любляны.
В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Четверг, 24 октября
|17:30
|ВИКИНГУР
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|19:45
|АПОЭЛ
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|ГЕНТ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|ЛАРН
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|ЧЕЛСИ
|19:45
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:45
|РАПИД
|_:_
|НОА
|19:45
|ХАРТС
|_:_
|ОМОНИЯ
|19:45
|ЦЕЛЬЕ
|_:_
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|19:45
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|19:45
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|_:_
|ПЕТРОКУБ
|22:00
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|ЛЕГИЯ
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|ХИК
|_:_
|ДИНАМО МИНСК
|22:00
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|НЬЮ-СЕЙНТС
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|ПАФОС
|_:_
|ХАЙДЕНХАЙМ
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