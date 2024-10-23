Лига конференций: расписание и результаты матчей второго тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 24 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который во втором туре сыграет с греческим "Панатинаикосом".

В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова сразится со словенской "Олимпией" из Любляны.

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Четверг, 24 октября 17:30 ВИКИНГУР _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ 19:45 АПОЭЛ _:_ БОРАЦ 19:45 ГЕНТ _:_ МОЛЬДЕ 19:45 ЛАРН _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 ПАНАТИНАИКОС _:_ ЧЕЛСИ 19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН _:_ ФИОРЕНТИНА 19:45 РАПИД _:_ НОА 19:45 ХАРТС _:_ ОМОНИЯ 19:45 ЦЕЛЬЕ _:_ ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР 19:45 ЮРГОРДЕН _:_ ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ 19:45 ЯГЕЛЛОНИЯ _:_ ПЕТРОКУБ 22:00 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ ЛЕГИЯ 22:00 БЕТИС _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 ХИК _:_ ДИНАМО МИНСК 22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ _:_ ЛУГАНО 22:00 НЬЮ-СЕЙНТС _:_ АСТАНА 22:00 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА _:_ ЛАСК 22:00 ПАФОС _:_ ХАЙДЕНХАЙМ

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