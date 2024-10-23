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Лига конференций: расписание и результаты матчей второго тура

Лига конференций: расписание и результаты матчей второго тура

Лига конференций / Фото: СК Днепр-1

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 24 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время, здесь выступает лондонский "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который во втором туре сыграет с греческим "Панатинаикосом".

В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова сразится со словенской "Олимпией" из Любляны.

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Четверг, 24 октября
17:30 ВИКИНГУР   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
19:45 АПОЭЛ   _:_   БОРАЦ
19:45 ГЕНТ   _:_   МОЛЬДЕ
19:45 ЛАРН   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 ПАНАТИНАИКОС   _:_   ЧЕЛСИ
19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН   _:_   ФИОРЕНТИНА
19:45 РАПИД   _:_   НОА
19:45 ХАРТС   _:_   ОМОНИЯ
19:45 ЦЕЛЬЕ   _:_   ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
19:45 ЮРГОРДЕН   _:_   ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
19:45 ЯГЕЛЛОНИЯ   _:_   ПЕТРОКУБ
22:00 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   ЛЕГИЯ
22:00 БЕТИС   _:_   КОПЕНГАГЕН
22:00 ХИК   _:_   ДИНАМО МИНСК
22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ   _:_   ЛУГАНО
22:00 НЬЮ-СЕЙНТС   _:_   АСТАНА
22:00 ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   ЛАСК
22:00 ПАФОС   _:_   ХАЙДЕНХАЙМ

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