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Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура

Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура

Лига конференций / Фото: Associated Press

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 19 декабря, состоятся матчи последнего, шестого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время здесь выступает "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

В заключительном туре лондонский клуб сыграет против ирландского "Шэмрок Роверс". В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова примет исландский "Викингур".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Четверг, 19 декабря
22:00 АПОЭЛ   _:_   АСТАНА
22:00 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   НОА
22:00 БЕТИС   _:_   ХИК
22:00 БОРАЦ   _:_   ОМОНИЯ
22:00 ХАЙДЕНХАЙМ   _:_   САНКТ-ГАЛЛЕН
22:00 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ   _:_   ФИОРЕНТИНА
22:00 ЛАРН   _:_   ГЕНТ
22:00 ЛАСК   _:_   ВИКИНГУР
22:00 ЛУГАНО   _:_   ПАФОС
22:00 МОЛЬДЕ   _:_   МЛАДА БОЛЕСЛАВ
22:00 ПАНАТИНАИКОС   _:_   ДИНАМО МИНСК
22:00 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
22:00 РАПИД   _:_   КОПЕНГАГЕН
22:00 ХАРТС   _:_   ПЕТРОКУБ
22:00 ЦЕЛЬЕ   _:_   НЬЮ-СЕЙНТС
22:00 ЧЕЛСИ   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
22:00 ЮРГОРДЕН   _:_   ЛЕГИЯ
22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ   _:_   ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА

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