Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.
В четверг, 19 декабря, состоятся матчи последнего, шестого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.
Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время здесь выступает "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.
В заключительном туре лондонский клуб сыграет против ирландского "Шэмрок Роверс". В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова примет исландский "Викингур".
В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Четверг, 19 декабря
|22:00
|АПОЭЛ
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|НОА
|22:00
|БЕТИС
|_:_
|ХИК
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|ОМОНИЯ
|22:00
|ХАЙДЕНХАЙМ
|_:_
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|22:00
|ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|22:00
|ЛАРН
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|ЛАСК
|_:_
|ВИКИНГУР
|22:00
|ЛУГАНО
|_:_
|ПАФОС
|22:00
|МОЛЬДЕ
|_:_
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|22:00
|ПАНАТИНАИКОС
|_:_
|ДИНАМО МИНСК
|22:00
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
|22:00
|РАПИД
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|ХАРТС
|_:_
|ПЕТРОКУБ
|22:00
|ЦЕЛЬЕ
|_:_
|НЬЮ-СЕЙНТС
|22:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|22:00
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ЛЕГИЯ
|22:00
|ЯГЕЛЛОНИЯ
|_:_
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
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