Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура

Украина не представлена ни одним клубом в третьем по рангу евротурнире.

В четверг, 19 декабря, состоятся матчи последнего, шестого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25.

Украина не имеет представительства в третьем по престижности еврокубке. В то же время здесь выступает "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг и временно отстранен от футбола.

В заключительном туре лондонский клуб сыграет против ирландского "Шэмрок Роверс". В свою очередь, австрийский ЛАСК украинского защитника Максима Таловерова примет исландский "Викингур".

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Четверг, 19 декабря 22:00 АПОЭЛ _:_ АСТАНА 22:00 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ НОА 22:00 БЕТИС _:_ ХИК 22:00 БОРАЦ _:_ ОМОНИЯ 22:00 ХАЙДЕНХАЙМ _:_ САНКТ-ГАЛЛЕН 22:00 ВИТОРИЯ ГИМАРАЙНШ _:_ ФИОРЕНТИНА 22:00 ЛАРН _:_ ГЕНТ 22:00 ЛАСК _:_ ВИКИНГУР 22:00 ЛУГАНО _:_ ПАФОС 22:00 МОЛЬДЕ _:_ МЛАДА БОЛЕСЛАВ 22:00 ПАНАТИНАИКОС _:_ ДИНАМО МИНСК 22:00 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР 22:00 РАПИД _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 ХАРТС _:_ ПЕТРОКУБ 22:00 ЦЕЛЬЕ _:_ НЬЮ-СЕЙНТС 22:00 ЧЕЛСИ _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 22:00 ЮРГОРДЕН _:_ ЛЕГИЯ 22:00 ЯГЕЛЛОНИЯ _:_ ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА

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