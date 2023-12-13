Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Лига конференций/Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Луганская "Заря" завершит еврокубковую кампанию поединком с исландским "Брейдабликом".

В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире "Заря" в польском городе Люблин примет исландский "Брейдаблик". Начало игры на "Арене Люблин" – в 22:00 по киевскому времени.

Оба клуба уже потеряли шансы на еврокубковую весну, пропустив в плей-офф израильский "Маккаби" Тель-Авив и бельгийский "Гент"

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, занявшими третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

  • Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций состоится в понедельник, 18 декабря.
  • Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Четверг, 14 декабря
19:45 Группа E ЛЕГИЯ Легія Варшава _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
19:45 Группа E ЗРИНЬСКИ Зриньські _:_ Астон Вілла АСТОН ВИЛЛА
19:45 Группа F ГЕНК Генк _:_ Чукарички ЧУКАРИЧКИ
19:45 Группа F ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Фіорентина ФИОРЕНТИНА
19:45 Группа G ПАОК ПАОК _:_ ГІК ХИК
19:45 Группа G АБЕРДИН Абердін _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
19:45 Группа H ЛУДОГОРЕЦ Лудогорець _:_ Нордшелланд НОРДШЕЛЛАНД
19:45 Группа H ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Спартак Трнава СПАРТАК ТРНАВА
22:00 Группа A СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Олімпія Любляна ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
22:00 Группа A ЛИЛЛЬ Лілль _:_ Клаксвік КЛАКСВИК
22:00 Группа B МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ Маккабі Тель-Авів _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Группа B ЗАРЯ Зоря _:_ Брейдаблік БРЕЙДАБЛИК
22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ Вікторія Пльзень _:_ Астана АСТАНА
22:00 Группа C ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Балкані БАЛКАНИ
22:00 Группа D БРЮГГЕ Брюгге _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛИМТ
22:00 Группа D ЛУГАНО Лугано _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ

Читайте также:

Заря – Брейдаблик: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Лига Европы: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
194
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация