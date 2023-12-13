Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

Луганская "Заря" завершит еврокубковую кампанию поединком с исландским "Брейдабликом".
В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.
Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире "Заря" в польском городе Люблин примет исландский "Брейдаблик". Начало игры на "Арене Люблин" – в 22:00 по киевскому времени.
Оба клуба уже потеряли шансы на еврокубковую весну, пропустив в плей-офф израильский "Маккаби" Тель-Авив и бельгийский "Гент"
Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, занявшими третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
- Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций состоится в понедельник, 18 декабря.
- Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 14 декабря
|19:45
|Группа E
|ЛЕГИЯ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|19:45
|Группа E
|ЗРИНЬСКИ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|19:45
|Группа F
|ГЕНК
|_:_
|ЧУКАРИЧКИ
|19:45
|Группа F
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ФИОРЕНТИНА
|19:45
|Группа G
|ПАОК
|_:_
|ХИК
|19:45
|Группа G
|АБЕРДИН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:45
|Группа H
|ЛУДОГОРЕЦ
|_:_
|НОРДШЕЛЛАНД
|19:45
|Группа H
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|СПАРТАК ТРНАВА
|22:00
|Группа A
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА
|22:00
|Группа A
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|КЛАКСВИК
|22:00
|Группа B
|МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Группа B
|ЗАРЯ
|_:_
|БРЕЙДАБЛИК
|22:00
|Группа C
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|Группа C
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|БАЛКАНИ
|22:00
|Группа D
|БРЮГГЕ
|_:_
|БУДЕ-ГЛИМТ
|22:00
|Группа D
|ЛУГАНО
|_:_
|БЕШИКТАШ
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