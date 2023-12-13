Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа

В четверг, 14 декабря, состоятся матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Единственный представитель Украины в третьем по рангу евротурнире "Заря" в польском городе Люблин примет исландский "Брейдаблик". Начало игры на "Арене Люблин" – в 22:00 по киевскому времени.

Оба клуба уже потеряли шансы на еврокубковую весну, пропустив в плей-офф израильский "Маккаби" Тель-Авив и бельгийский "Гент"

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, занявшими третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций состоится в понедельник, 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Ая-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24

Групповой этап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 14 декабря 19:45 Группа E ЛЕГИЯ _:_ АЗ АЛКМААР 19:45 Группа E ЗРИНЬСКИ _:_ АСТОН ВИЛЛА 19:45 Группа F ГЕНК _:_ ЧУКАРИЧКИ 19:45 Группа F ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ФИОРЕНТИНА 19:45 Группа G ПАОК _:_ ХИК 19:45 Группа G АБЕРДИН _:_ АЙНТРАХТ 19:45 Группа H ЛУДОГОРЕЦ _:_ НОРДШЕЛЛАНД 19:45 Группа H ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ СПАРТАК ТРНАВА 22:00 Группа A СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА 22:00 Группа A ЛИЛЛЬ _:_ КЛАКСВИК 22:00 Группа B МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ _:_ ГЕНТ 22:00 Группа B ЗАРЯ _:_ БРЕЙДАБЛИК 22:00 Группа C ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ АСТАНА 22:00 Группа C ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ БАЛКАНИ 22:00 Группа D БРЮГГЕ _:_ БУДЕ-ГЛИМТ 22:00 Группа D ЛУГАНО _:_ БЕШИКТАШ

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