Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа – где "Шахтер" и "Динамо"

Со 2 октября по 18 декабря 2025 года проходят матчи основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .

Календарь туров основной стадии Лиги конференций

1-й тур: 2 октября 2025 года

2-й тур: 23 октября 2025 года

3-й тур: 6 ноября 2025 года

4-й тур: 27 ноября 2025 года

5-й тур: 11 декабря 2025 года

6-й тур: 18 декабря 2025 года

Общая таблица основного раунда Лиги конференций

Таблица основного раунда Лиги конференций после первого тура / © flashscore.ua

С 1/8 финала плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).