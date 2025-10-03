- Дата публикации
Лига конференций: общая турнирная таблица основного этапа – где "Шахтер" и "Динамо"
Турнирное положение команд в основном раунде третьего по престижности еврокубка.
Со 2 октября по 18 декабря 2025 года проходят матчи основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.
В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.
По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .
Календарь туров основной стадии Лиги конференций
1-й тур: 2 октября 2025 года
2-й тур: 23 октября 2025 года
3-й тур: 6 ноября 2025 года
4-й тур: 27 ноября 2025 года
5-й тур: 11 декабря 2025 года
6-й тур: 18 декабря 2025 года
Общая таблица основного раунда Лиги конференций
С 1/8 финала плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).