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Лига конференций: общая турнирная таблица основного раунда
Текущее турнирное положение команд в основном раунде третьего по престижности еврокубка.
С 15 октября по 17 декабря 2026 года проходят матчи основной стадии Лиги конференций сезона-2026/27.
В основном раунде третьего по престижности еврокубка выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками — три поединка дома и три на выезде.
Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша Лиги конференций.
По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 2 июня 2027 года на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Общая таблица основного раунда Лиги конференций
В прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас", который в финале обыграл испанский "Райо Вальекано".
Ранее сообщалось, что "Шахтер" совершил яркий камбэк и одолел греческий АЕК во втором туре Лиги чемпионов.