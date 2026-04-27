ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/2 финала третьего по престижности еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Трофей Лиги конференций

Трофей Лиги конференций

30 апреля и 7 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Борьбу в третьем по престижности еврокубке продолжают четыре клуба, среди которых и представитель Украины — донецкий "Шахтер", который в полуфинале сразится с английским "Кристал Пэлас".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал турнира.

Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги конференций

Первые матчи

Четверг, 30 апреля

22:00 "Райо Вальекано" (Испания) — "Страсбург" (Франция)

22:00 "Шахтер" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия)

Ответные матчи

Четверг, 7 мая

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) — "Шахтер" (Украина)

22:00 "Страсбург" (Франция) — "Райо Вальекано" (Испания)

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie