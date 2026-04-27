Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/2 финала третьего по престижности еврокубка.
30 апреля и 7 мая состоятся матчи 1/2 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
Борьбу в третьем по престижности еврокубке продолжают четыре клуба, среди которых и представитель Украины — донецкий "Шахтер", который в полуфинале сразится с английским "Кристал Пэлас".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал турнира.
Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги конференций
Первые матчи
Четверг, 30 апреля
22:00 "Райо Вальекано" (Испания) — "Страсбург" (Франция)
22:00 "Шахтер" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия)
Ответные матчи
Четверг, 7 мая
22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) — "Шахтер" (Украина)
22:00 "Страсбург" (Франция) — "Райо Вальекано" (Испания)
Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).