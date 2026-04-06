Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/4 финала третьего по престижности еврокубка.
9 и 16 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
На этой стадии сыграют восемь клубов, которые преодолели стадию 1/8 финала, в том числе единственный представитель Украины в весенней части еврокубков — донецкий "Шахтер", который посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций
Первые матчи
Четверг, 9 апреля
19:45 "Райо Вальекано" (Испания) — АЕК Афины (Греция)
22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия)
22:00 "Майнц" (Германия) — "Страсбург" (Франция)
22:00 "Шахтер" (Украина) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
Ответные матчи
Четверг, 16 апреля
19:45 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина)
22:00 АЕК Афины (Греция) — "Райо Вальекано" (Испания)
22:00 "Страсбург" (Франция) — "Майнц" (Германия)
22:00 "Фиорентина" (Италия) — "Кристал Пэлас" (Англия)
Сетка плей-офф Лиги конференций
Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).