Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/4 финала третьего по престижности еврокубка.

Лига конференций

Лига конференций / © ФК Шахтер

9 и 16 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

На этой стадии сыграют восемь клубов, которые преодолели стадию 1/8 финала, в том числе единственный представитель Украины в весенней части еврокубков — донецкий "Шахтер", который посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".

Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций

Первые матчи

Четверг, 9 апреля

19:45 "Райо Вальекано" (Испания) — АЕК Афины (Греция)

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия)

22:00 "Майнц" (Германия) — "Страсбург" (Франция)

22:00 "Шахтер" (Украина) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

Ответные матчи

Четверг, 16 апреля

19:45 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина)

22:00 АЕК Афины (Греция) — "Райо Вальекано" (Испания)

22:00 "Страсбург" (Франция) — "Майнц" (Германия)

22:00 "Фиорентина" (Италия) — "Кристал Пэлас" (Англия)

Сетка плей-офф Лиги конференций

Сетка плей-офф Лиги конференций / x.com/FootRankings

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

