- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/8 финала третьего по престижности еврокубка.
12 и 19 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
На этой стадии сыграют топ-8 команд основного этапа турнира и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.
Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.
Единственный представитель Украины в весенней части еврокубков — донецкий "Шахтер" — в 1/8 финала Лиги конференций посоревнуется с польским "Лехом".
Победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).
Расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций
Первые матчи
Четверг, 12 марта
19:45 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия)
19:45 "Лех" (Польша) — "Шахтер" (Украина)
19:45 "Риека" (Хорватия) — "Страсбург" (Франция)
19:45 "Самсунспор" (Турция) — "Райо Вальекано" (Испания)
22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) - АЕК Ларнака (Кипр)
22:00 "Сигма" (Чехия) — "Майнц" (Германия)
22:00 "Фиорентина" (Италия) — "Ракув" (Польша)
22:00 "Целье" (Словения) — АЕК Афины (Греция)
Ответные матчи
Четверг, 19 марта
19:45 АЕК Ларнака (Кипр) — "Кристал Пэлас" (Англия)
19:45 "Майнц" (Германия) — "Сигма" (Чехия)
19:45 "Ракув" (Польша) — "Фиорентина" (Италия)
19:45 АЕК Афины (Греция) — "Целье" (Словения)
22:00 "Райо Вальекано" (Испания) — "Самсунспор" (Турция)
22:00 "Спарта" Прага (Чехия) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
22:00 "Страсбург" (Франция) — "Риека" (Хорватия)
22:00 "Шахтер" (Украина) — "Лех" (Польша)
Сетка плей-офф Лиги конференций
Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).