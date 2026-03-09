ТСН в социальных сетях

Проспорт
62
1 мин

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1/8 финала третьего по престижности еврокубка.

Максим Приходько
Трофей Лиги конференций

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

12 и 19 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

На этой стадии сыграют топ-8 команд основного этапа турнира и восемь победителей противостояний стыкового раунда плей-офф.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в четвертьфинал.

Единственный представитель Украины в весенней части еврокубков — донецкий "Шахтер" — в 1/8 финала Лиги конференций посоревнуется с польским "Лехом".

Победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).

Расписание и результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций

Первые матчи

Четверг, 12 марта

19:45 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия)

19:45 "Лех" (Польша) — "Шахтер" (Украина)

19:45 "Риека" (Хорватия) — "Страсбург" (Франция)

19:45 "Самсунспор" (Турция) — "Райо Вальекано" (Испания)

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) - АЕК Ларнака (Кипр)

22:00 "Сигма" (Чехия) — "Майнц" (Германия)

22:00 "Фиорентина" (Италия) — "Ракув" (Польша)

22:00 "Целье" (Словения) — АЕК Афины (Греция)

Ответные матчи

Четверг, 19 марта

19:45 АЕК Ларнака (Кипр) — "Кристал Пэлас" (Англия)

19:45 "Майнц" (Германия) — "Сигма" (Чехия)

19:45 "Ракув" (Польша) — "Фиорентина" (Италия)

19:45 АЕК Афины (Греция) — "Целье" (Словения)

22:00 "Райо Вальекано" (Испания) — "Самсунспор" (Турция)

22:00 "Спарта" Прага (Чехия) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

22:00 "Страсбург" (Франция) — "Риека" (Хорватия)

22:00 "Шахтер" (Украина) — "Лех" (Польша)

Сетка плей-офф Лиги конференций

Сетка плей-офф Лиги конференций / x.com/FootRankings

Сетка плей-офф Лиги конференций / x.com/FootRankings

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).

