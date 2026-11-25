Лига конференций / © Associated Press

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В четверг, 26 ноября, состоятся матчи четвертого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2026/27.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша третьего по престижности еврокубка.

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Шансы сыграть здесь имели киевское "Динамо", черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", но они не смогли преодолеть квалификацию.

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Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги конференций

Четверг, 26 ноября

17:30 "Кайрат" (Казахстан) — "Мьельбю" (Швеция)

19:45 "Аякс" (Нидерланды) — "Тун" (Швейцария)

19:45 "Брайтон" (Англия) — "Университатя Крайова" (Румыния)

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19:45 "Бранн" (Норвегия) — "Орхус" (Дания)

19:45 "Кауно" Жальгирис (Литва) — "Рига" (Латвия)

19:45 "Иберия 1999" (Грузия) — "Хетафе" (Испания)

19:45 "Эгнатия" (Албания) — "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

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19:45 "Пафос" (Кипр) — "Митьюлланд" (Дания)

19:45 "Хартс" (Шотландия) — "Монако" (Франция)

19:45 "Яблонец" (Чехия) — "Лугано" (Швейцария)

22:00 "Борец" Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — "Аталанта" (Италия)

22:00 "Брага" (Португалия) — КуПС (Финляндия)

22:00 "Гент" (Бельгия) — "Црвена Звезда" (Сербия)

22:00 "Интер Эскальдес" (Андорра) — "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Нордшелланд" (Дания) — "Панатинаикос" (Греция)

22:00 "Фрайбург" (Германия) — "Твенте" (Нидерланды)

22:00 "Хайдук" (Хорватия) — "Сент-Трюйден" (Бельгия)

22:00 ЦСКА София (Болгария) — "Трабзонспор" (Турция)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками — три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 2 июня 2027 года на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас", который в финале обыграл испанский "Райо Вальекано".

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