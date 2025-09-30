- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
Лига конференций: расписание и результаты матчей первого тура
Смотрите календарь и результаты всех матчей стартового тура основного раунда третьего по престижности еврокубка.
В четверг, 2 октября, состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.
Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .
В стартовом туре Лиги конференций "бело-синие" сразятся с английским "Кристал Пэлас", а "горняки" встретятся с шотландским "Абердином".
Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги конференций
Четверг, 2 октября
19:45 "Динамо" Киев (Украина) – "Кристал Пэлас" (Англия)
19:45 "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
19:45 "КуПС" (Финляндия) – "Дрита" (Косово)
19:45 "Лех" (Польша) – "Рапид" (Австрия)
19:45 "Лозанна" (Швейцария) – "Брейдаблик" (Исландия)
19:45 "Ноа" (Армения) – "Риека" (Хорватия)
19:45 "Омония" (Кипр) – "Майнц" (Германия)
19:45 "Райо Вальекано" (Испания) – "Шкендия" (Северная Македония)
19:45 "Ягеллония" (Польша) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)
22:00 "Абердин" (Шотландия) – "Шахтер" Донецк (Украина)
22:00 АЕК Ларнака (Кипр) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
22:00 "Легия" (Польша) – "Самсунспор" (Турция)
22:00 "Ракув" (Польша) – "Университатя Крайова" (Румыния)
22:00 "Слован" Братислава (Словакия) – "Страсбург" (Франция)
22:00 "Спарта" Прага (Чехия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
22:00 "Фиорентина" (Италия) – "Сигма" (Чехия)
22:00 "Целье" (Словения) – АЕК Афины (Греция)
22:00 "Шелбурн" (Ирландия) – "Хеккен" (Швеция)
Формат Лиги конференций
В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.
По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.
Финал Лиги конференций будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).