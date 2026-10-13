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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Лига конференций: расписание и результаты матчей первого тура

Смотрите календарь и результаты всех поединков 1-го тура основного раунда третьего по престижности еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Трофей Лиги конференций

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

В четверг, 15 октября, состоятся матчи первого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2026/27.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша третьего по престижности еврокубка.

Шансы сыграть здесь имели киевское "Динамо", черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", но они не смогли преодолеть квалификацию.

Расписание и результаты матчей 1-го тура Лиги конференций

Четверг, 15 октября

19:45 "Гент" (Бельгия) — "Орхус" (Дания)

19:45 КуПС (Финляндия) — "Трабзонспор" (Турция)

19:45 "Эгнатия" (Албания) — "Митьюлланд" (Дания)

19:45 "Лугано" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия)

19:45 "Мьельбю" (Швеция) — "Интер Эскальдес" (Андорра)

19:45 "Панатинаикос" (Греция) — "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

19:45 "Университатя Крайова" (Румыния) — "Хетафе" (Испания)

19:45 "Рига" (Латвия) — "Кайрат" (Казахстан)

19:45 "Хайдук" (Хорватия) — "Аякс" (Нидерланды)

19:45 ЦСКА София (Болгария) — "Монако" (Франция)

22:00 "Аталанта" (Италия) — "Пафос" (Кипр)

22:00 "Брайтон" (Англия) — "Кауно" Жальгирис (Литва)

22:00 "Бранн" (Норвегия) — "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

22:00 "Копенгаген" (Дания) — "Брага" (Португалия)

22:00 "Сент-Трюйден" (Бельгия) — "Иберия 1999" (Грузия)

22:00 "Твенте" (Нидерланды) — "Тун" (Швейцария)

22:00 "Фрайбург" (Германия) — "Яблонец" (Чехия)

22:00 "Хартс" (Шотландия) — "Нордшелланд" (Дания)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками — три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 2 июня 2027 года на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас", который в финале обыграл испанский "Райо Вальекано".

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