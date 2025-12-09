Лига конференций: расписание и результаты матчей пятого тура

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

В четверг, 11 декабря, состоятся матчи предпоследнего, пятого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .

В 5-м туре Лиги конференций "бело-синие" встретятся с итальянской "Фиорентиной", а "горняки" сразятся с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".

Расписание и результаты матчей 5-го тура Лиги конференций

Четверг, 11 декабря

19:45 "Брейдаблик" (Исландия) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

19:45 "Хеккен" (Швеция) – АЕК Ларнака (Кипр)

19:45 "Дрита" (Косово) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

19:45 "Ноа" (Армения) – "Легия" (Польша)

19:45 "Самсунспор" (Турция) – АЕК Афины (Греция)

19:45 "ниверситатя Крайова" (Румыния) – "Спарта" Прага (Чехия)

19:45 "Фиорентина" (Италия) – "Динамо" Киев (Украина)

19:45 "Шкендия" (Северная Македония) – "Слован" Братислава (Словакия)

19:45 "Ягеллония" (Польша) – "Райо Вальекано" (Испания)

22:00 "Абердин" (Шотландия) – "Страсбург" (Франция)

22:00 "КуПС" (Финляндия) – "Лозанна" (Швейцария)

22:00 "Лех" (Польша) – "Майнц" (Германия)

22:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Сигма" (Чехия)

22:00 "Ракув" (Польша) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

22:00 "Риека" (Хорватия) – "Целье" (Словения)

22:00 "Рапид" (Австрия) – "Омония" (Кипр)

22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Шахтер" Донецк (Украина)

22:00 "Шелбурн" (Ирландия) – "Кристал Пэлас" (Англия)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги конференций будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).