Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

В четверг, 6 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" .

В 3-м туре Лиги конференций "горняки" сразятся с исландским "Брейдабликом", а "бело-синие" встретятся с боснийским "Зриньски".

Отметим, что в первом туре "Шахтер" одолел шотландский "Абердин" (3:2), а "Динамо" проиграло английскому "Кристал Пэлас" (0:2). Во втором туре дончане проиграли польской "Легии" (1:2), а киевляне разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3).

Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги конференций

Четверг, 6 ноября

19:45 АЕК Ларнака (Кипр) – "Абердин" (Шотландия)

19:45 "КуПС" (Финляндия) – "Слован" Братислава (Словакия)

19:45 "Майнц" (Германия) – "Фиорентина" (Италия)

19:45 "Ноа" (Армения) – "Сигма" (Чехия)

19:45 "Самсунспор" (Турция) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

19:45 "Спарта" Прага (Чехия) – "Ракув" (Польша)

19:45 "Целье" (Словения) – "Легия" (Польша)

19:45 "Шахтер" Донецк (Украина) – "Брейдаблик" (Исландия)

19:45 АЕК Афины (Греция) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

22:00 "Хеккен" (Швеция) – "Страсбург" (Франция)

22:00 "Динамо" Киев (Украина) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

22:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Риека" (Хорватия)

22:00 "Лозанна" (Швейцария) – "Омония" (Кипр)

22:00 "Райо Вальекано" (Испания) – "Лех" (Польша)

22:00 "Рапид" (Австрия) – "Университатя Крайова" (Румыния)

22:00 "Шелбурн" (Ирландия) – "Дрита" (Косово)

22:00 "Шкендия" (Северная Македония) – "Ягеллония" (Польша)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги конференций будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).