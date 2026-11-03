Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

Лига конференций / © СК Днепр-1

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В четверг, 5 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2026/27.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша третьего по престижности еврокубка.

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Шансы сыграть здесь имели киевское "Динамо", черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", но они не смогли преодолеть квалификацию.

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Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги конференций

Четверг, 5 ноября

19:45 "Аталанта" (Италия) — "Кайрат" (Казахстан)

19:45 КуПС (Финляндия) — "Гент" (Бельгия)

19:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) — "Хайдук" (Хорватия)

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19:45 "Мьельбю" (Швеция) — "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

19:45 "Митьюлланд" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)

19:45 "Орхус" (Дания) — "Брага" (Португалия)

19:45 "Трабзонспор" (Турция) — "Фрайбург" (Германия)

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19:45 "Тун" (Швейцария) — "Хартс" (Шотландия)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) — "Интер Эскальдес" (Андорра)

22:00 "Копенгаген" (Дания) — "Иберия 1999" (Грузия)

22:00 "Лугано" (Швейцария) — "Кауно" Жальгирис (Литва)

22:00 "Монако" (Франция) — "Нордшелланд" (Дания)

22:00 "Панатинаикос" (Греция) — ЦСКА София (Болгария)

22:00 "Сент-Трюйден" (Бельгия) — "Бранн" (Норвегия)

22:00 "Твенте" (Нидерланды) — "Пафос" (Кипр)

22:00 "Университатя Крайова" (Румыния) — "Эгнатия" (Албания)

22:00 "Рига" (Латвия) — "Яблонец" (Чехия)

22:00 "Хетафе" (Испания) — "Брайтон" (Англия)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками — три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 2 июня 2027 года на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас", который в финале обыграл испанский "Райо Вальекано".

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