ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
66
Время на прочтение
2 мин

Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура

Смотрите календарь и результаты всех поединков 3-го тура основного раунда третьего по престижности еврокубка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лига конференций

Лига конференций / © СК Днепр-1

В четверг, 5 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2026/27.

Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша третьего по престижности еврокубка.

Шансы сыграть здесь имели киевское "Динамо", черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", но они не смогли преодолеть квалификацию.

Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги конференций

Четверг, 5 ноября

19:45 "Аталанта" (Италия) — "Кайрат" (Казахстан)

19:45 КуПС (Финляндия) — "Гент" (Бельгия)

19:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) — "Хайдук" (Хорватия)

19:45 "Мьельбю" (Швеция) — "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

19:45 "Митьюлланд" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)

19:45 "Орхус" (Дания) — "Брага" (Португалия)

19:45 "Трабзонспор" (Турция) — "Фрайбург" (Германия)

19:45 "Тун" (Швейцария) — "Хартс" (Шотландия)

19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) — "Интер Эскальдес" (Андорра)

22:00 "Копенгаген" (Дания) — "Иберия 1999" (Грузия)

22:00 "Лугано" (Швейцария) — "Кауно" Жальгирис (Литва)

22:00 "Монако" (Франция) — "Нордшелланд" (Дания)

22:00 "Панатинаикос" (Греция) — ЦСКА София (Болгария)

22:00 "Сент-Трюйден" (Бельгия) — "Бранн" (Норвегия)

22:00 "Твенте" (Нидерланды) — "Пафос" (Кипр)

22:00 "Университатя Крайова" (Румыния) — "Эгнатия" (Албания)

22:00 "Рига" (Латвия) — "Яблонец" (Чехия)

22:00 "Хетафе" (Испания) — "Брайтон" (Англия)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками — три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 2 июня 2027 года на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас", который в финале обыграл испанский "Райо Вальекано".

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie