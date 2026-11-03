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Лига конференций: расписание и результаты матчей третьего тура
Смотрите календарь и результаты всех поединков 3-го тура основного раунда третьего по престижности еврокубка.
В четверг, 5 ноября, состоятся матчи третьего тура основной стадии Лиги конференций сезона-2026/27.
Украина не представлена в основном этапе текущего розыгрыша третьего по престижности еврокубка.
Шансы сыграть здесь имели киевское "Динамо", черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", но они не смогли преодолеть квалификацию.
Расписание и результаты матчей 3-го тура Лиги конференций
Четверг, 5 ноября
19:45 "Аталанта" (Италия) — "Кайрат" (Казахстан)
19:45 КуПС (Финляндия) — "Гент" (Бельгия)
19:45 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) — "Хайдук" (Хорватия)
19:45 "Мьельбю" (Швеция) — "Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
19:45 "Митьюлланд" (Дания) — "Аякс" (Нидерланды)
19:45 "Орхус" (Дания) — "Брага" (Португалия)
19:45 "Трабзонспор" (Турция) — "Фрайбург" (Германия)
19:45 "Тун" (Швейцария) — "Хартс" (Шотландия)
19:45 "Црвена Звезда" (Сербия) — "Интер Эскальдес" (Андорра)
22:00 "Копенгаген" (Дания) — "Иберия 1999" (Грузия)
22:00 "Лугано" (Швейцария) — "Кауно" Жальгирис (Литва)
22:00 "Монако" (Франция) — "Нордшелланд" (Дания)
22:00 "Панатинаикос" (Греция) — ЦСКА София (Болгария)
22:00 "Сент-Трюйден" (Бельгия) — "Бранн" (Норвегия)
22:00 "Твенте" (Нидерланды) — "Пафос" (Кипр)
22:00 "Университатя Крайова" (Румыния) — "Эгнатия" (Албания)
22:00 "Рига" (Латвия) — "Яблонец" (Чехия)
22:00 "Хетафе" (Испания) — "Брайтон" (Англия)
Формат Лиги конференций
В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками — три поединка дома и три на выезде.
По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Далее в формате двухматчевых противостояний состоится 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала. Финал турнира будет состоять из одного поединка и состоится 2 июня 2027 года на стадионе "Бешикташ Парк" в турецком Стамбуле.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Кристал Пэлас", который в финале обыграл испанский "Райо Вальекано".