Лига конференций: расписание и результаты матчей второго тура

Лига конференций / © СК Днепр-1

В четверг, 23 октября, состоятся матчи второго тура основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Во 2-м туре Лиги конференций "горняки" встретятся с польской "Легией", а "бело-синие" будут противостоять турецкому "Самсунспору".

Отметим, что в первом туре "Шахтер" одолел шотландский "Абердин" (3:2), а "Динамо" проиграло английскому "Кристал Пэлас" (0:2).

Расписание и результаты матчей 2-го тура Лиги конференций

Четверг, 23 октября

19:45 "Брейдаблик" (Исландия) – "КуПС" (Финляндия)

19:45 "Хеккен" (Швеция) – "Райо Вальекано" (Испания)

19:45 "Дрита" (Косово) – "Омония" (Кипр)

19:45 "Риека" (Хорватия) – "Спарта" Прага (Чехия)

19:45 "Рапид" (Австрия) – "Фиорентина" (Италия)

19:45 "Страсбург" (Франция) – "Ягеллония" (Польша)

19:45 "Шахтер" Донецк (Украина) – "Легия" (Польша)

19:45 "Шкендия" (Северная Македония) – "Шелбурн" (Ирландия)

19:45 АЕК Афины (Греция) – "Абердин" (Шотландия)

22:00 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Слован" Братислава (Словакия)

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр)

22:00 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Лех" (Польша)

22:00 "Майнц" (Германия) – "Зрински" (Босния и Герцеговина)

22:00 "Самсунспор" (Турция) – "Динамо" Киев (Украина)

22:00 "Сигма" (Чехия) – "Ракув" (Польша)

22:00 "Университатя Крайова" – "Ноа" (Армения)

22:00 "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Лозанна" (Швейцария)

22:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Целье" (Словения)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги конференций будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).