Лига конференций: расписание и результаты матчей заключительного тура

В четверг, 18 декабря, состоятся матчи последнего, шестого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2025/26.

Украину в основном раунде третьего по престижности еврокубка представляют два клуба – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" .

Перед заключительным туром "Динамо" (3 очка) потяряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. "Шахтер" (12 баллов) досрочно гарантировал себе еврокубковую весну и претендует на прямое попадание в 1/8 финала.

В последнем туре третьего по престижности еврокубка "бело-синие" встретятся с армянским "Ноа", а "горняки" сразятся с хорватской "Риекой".

Расписание и результаты матчей 6-го тура Лиги конференций

Четверг, 18 декабря

22:00 АЕК Ларнака (Кипр) – "Шкендия" (Северная Македония)

22:00 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Ягеллония" (Польша)

22:00 "Динамо" Киев (Украина) – "Ноа" (Армения)

22:00 "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Рапид" (Австрия)

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) – "КуПС" (Финляндия)

22:00 "Легия" (Польша) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

22:00 "Лозанна" (Швейцария) – "Фиорентина" (Италия)

22:00 "Майнц" (Германия) – "Самсунспор" (Турция)

22:00 "Омония" (Кипр) – "Ракув" (Польша)

22:00 "Райо Вальекано" (Испания) – "Дрита" (Косово)

22:00 "Сигма" (Чехия) – "Лех" (Польша)

22:00 "Слован" Братислава (Словакия) – "Хеккен" (Швеция)

22:00 "Спарта" Прага (Чехия) – "Абердин" (Шотландия)

22:00 "Страсбург" (Франция) – "Брейдаблик" (Исландия)

22:00 "Целье" (Словения) – "Шелбурн" (Ирландия)

22:00 "Шахтер" Донецк (Украина) – "Риека" (Хорватия)

22:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00 АЕК Афины (Греция) – "Университатя Крайова" (Румыния)

Формат Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

По итогам шести туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Далее плей-офф Лиги конференций будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний.

Финал Лиги конференций будет состоять из одного поединка и состоится 27 мая 2026 года на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).