Лига конференций: расписание и результаты стыковых матчей

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

19 и 26 февраля состоятся матчи стыковой стадии плей-офф Лиги конференций сезона-2025/26.

Участие в них примут клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала турнира, где присоединятся к командам, которые финишировали в топ-8 основного раунда Лиги конференций. Это "Страсбург" (Франция), "Ракув" (Польша), АЕК Афины (Греция), "Спарта" Прага (Чехия), "Райо Вальекано" (Испания), "Шахтер" (Украина), "Майнц" (Германия) и АЕК Ларнака (Кипр).

Отметим, что "Шахтер" в 1/8 финала Лиги конференций встретится с победителем пары КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша) или с победителем пары "Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция).

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций состоится 27 февраля.

Расписание и результаты стыковых матчей Лиги конференций

Первые матчи

Четверг, 19 февраля

19:45 "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – "Кристал Пэлас" (Англия)

19:45 КуПС (Финляндия) – "Лех" (Польша)

19:45 "Ноа" (Армения) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

19:45 "Сигма" (Чехия) – "Лозанна" (Швейцария)

22:00 "Дрита" (Косово) – "Целье" (Словения)

22:00 "Омония" (Кипр) – "Риека" (Хорватия)

22:00 "Шкендия" (Северная Македония) – "Самсунспор" (Турция)

22:00 "Ягеллония" (Польша) – "Фиорентина" (Италия)

Ответные матчи

Четверг, 26 февраля

19:45 "Риека" (Хорватия) – "Омония" (Кипр)

19:45 "Самсунспор" (Турция) – "Шкендия" (Северная Македония)

19:45 "Фиорентина" (Италия) – "Ягеллония" (Польша)

19:45 "Целье" (Словения) – "Дрита" (Косово)

22:00 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Ноа" (Армения)

22:00 "Кристал Пэлас" (Англия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

22:00 "Лех" (Польша) – КуПС (Финляндия)

22:00 "Лозанна" (Швейцария) – "Сигма" (Чехия)

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая в немецком Лейпциге.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).