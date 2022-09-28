Лига наций-2022/23: кто поднялся и опустился в дивизионах, итоги группового этапа

Во вторник, 27 сентября, завершился групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. По его итогам стало известно, кто получил право повыситься в классе, а кто вылетел в низший дивизион.
Сборная Украины в третьем в истории розыгрыше Лиги наций выступала в группе 1 Дивизиона B, где соперниками подопечных Александра Петракова были команды Шотландии, Ирландии и Армении.
Набрав 11 очков за шесть туров, "сине-желтые" заняли второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами стала победителем квартета и пробилась в элитный дивизион Лиги наций. Третьей в таблице расположилась Ирландия (7). Армения с тремя пунктами финишировала последней и вылетела в Лигу С.
Таким образом, следующий сезон турнира украинская сборная снова проведет в Дивизионе В и постарается завоевать путевку в элиту Лиги наций.
Победители квартетов Дивизиона А вышли в финальную стадию Лиги наций-2022/23, которая состоится в июне 2023 года.
Команды, выигравшие свои группы в Лигах B, С и D, завоевали право повыситься в классе. В свою очередь, аутсайдеры квартетов опустятся дивизионом ниже.
Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Команда страны-оккупанта автоматически вылетела в Дивизион C.
Обмен между дивизионами Лиги наций
Лига А
Остались: Хорватия, Дания, Франция, Испания, Португалия, Швейцария, Италия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша
Вылетели в B: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.
Лига B
Поднялись в А: Шотландия, Израиль, Сербия, Босния и Герцеговина.
Остались: Украина, Ирландия, Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Норвегия, Словения
Вылетели в С: Армения, Россия, Румыния, Швеция.
Лига C
Поднялись в B: Турция, Греция, Казахстан, Грузия.
Остались: Люксембург, Фарерские острова, Косово, Северная Ирландия, Азербайджан, Словакия, Болгария, Северная Македония.
Стыковые матчи за право остаться: Литва, Кипр, Беларусь, Гибралтар.
Лига D
Поднялись в С: Латвия, Эстония
Остались: Молдова, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино
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