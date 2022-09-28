Лига наций-2022/23: кто поднялся и опустился в дивизионах, итоги группового этапа

Во вторник, 27 сентября, завершился групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2022/23. По его итогам стало известно, кто получил право повыситься в классе, а кто вылетел в низший дивизион.

Сборная Украины в третьем в истории розыгрыше Лиги наций выступала в группе 1 Дивизиона B, где соперниками подопечных Александра Петракова были команды Шотландии, Ирландии и Армении.

Набрав 11 очков за шесть туров, "сине-желтые" заняли второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами стала победителем квартета и пробилась в элитный дивизион Лиги наций. Третьей в таблице расположилась Ирландия (7). Армения с тремя пунктами финишировала последней и вылетела в Лигу С.

Таким образом, следующий сезон турнира украинская сборная снова проведет в Дивизионе В и постарается завоевать путевку в элиту Лиги наций.

Победители квартетов Дивизиона А вышли в финальную стадию Лиги наций-2022/23, которая состоится в июне 2023 года.

Команды, выигравшие свои группы в Лигах B, С и D, завоевали право повыситься в классе. В свою очередь, аутсайдеры квартетов опустятся дивизионом ниже.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Команда страны-оккупанта автоматически вылетела в Дивизион C.

Обмен между дивизионами Лиги наций

Лига А

Остались: Хорватия, Дания, Франция, Испания, Португалия, Швейцария, Италия, Венгрия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша

Вылетели в B : Австрия, Чехия, Англия, Уэльс.

Лига B

Поднялись в А : Шотландия, Израиль, Сербия, Босния и Герцеговина.

Остались : Украина, Ирландия, Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Норвегия, Словения

Вылетели в С : Армения, Россия, Румыния, Швеция.

Лига C

Поднялись в B : Турция, Греция, Казахстан, Грузия.

Остались : Люксембург, Фарерские острова, Косово, Северная Ирландия, Азербайджан, Словакия, Болгария, Северная Македония.

Стыковые матчи за право остаться : Литва, Кипр, Беларусь, Гибралтар.

Лига D

Поднялись в С : Латвия, Эстония

Остались : Молдова, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино

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