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Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 1-го тура

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Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 1-го тура

Фото: Associated Press

В среду 1 июня стартует третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА. Вашему вниманию полное расписание первого тура и результаты всех поединков.

1-4 июня и 21 сентября состоится первый тур группового этапа Лиги наций УЕФА-2022/23.

Сборная Украины будет играть в новом розыгрыше в Лиге B, где ее соперниками в группе будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

"Сине-желтые" начнут турнир 8 июня выездным матчем 2-го тура против ирландцев. В свою очередь, гостевой поединок 1-го тура против шотландцев был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика украинской команды в июне.

Напомним, сборная Украины сохраняет шансы пробиться на Чемпионат мира-2022 в Катаре. В среду, 1 июня команда Александра Петракова сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на мундиаль. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

*Сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории.

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
ТУР 1
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Среда, 1 июня
19:00 A4 ПОЛЬША   УЭЛЬС _:_
Четверг, 2 июня
19:00 C4 ГРУЗИЯ   ГИБРАЛТАР _:_
19:00 C2 КИПР   КОСОВО _:_
19:00 C4 БОЛГАРИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
19:00 D2 ЭСТОНИЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 A2 ИСПАНИЯ   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 A2 ЧЕХИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 C2 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 B2 ИЗРАИЛЬ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 B4 СЛОВЕНИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
21:45 B4 СЕРБИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
Пятниця, 3 июня
17:00 C3 КАЗАХСТАН   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
19:00 D1 ЛАТВИЯ   АНДОРРА _:_
21:45 A1 ФРАНЦИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 A4 БЕЛЬГИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 A1 ХОРВАТИЯ   АВСТРИЯ _:_
21:45 C3 БЕЛАРУСЬ   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 D1 ЛИХТЕНШТЕЙН   МОЛДОВА _:_
Суббота, 4 июня
16:00 B1 АРМЕНИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
19:00 A3 ВЕНГРИЯ   АНГЛИЯ _:_
19:00 B3 ФИНЛЯНДИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
19:00 C1 ЛИТВА   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 C1 ТУРЕЧЧИНА   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 A3 ИТАЛИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 B3 ЧЕРНОГОРИЯ   РУМЫНИЯ _:_
Среда, 21 сентября
21:45 B1 ШОТЛАНДИЯ   УКРАИНА _:_
           
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