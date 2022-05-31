Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 1-го тура

В среду 1 июня стартует третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА. Вашему вниманию полное расписание первого тура и результаты всех поединков.

1-4 июня и 21 сентября состоится первый тур группового этапа Лиги наций УЕФА-2022/23.

Сборная Украины будет играть в новом розыгрыше в Лиге B, где ее соперниками в группе будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

"Сине-желтые" начнут турнир 8 июня выездным матчем 2-го тура против ирландцев. В свою очередь, гостевой поединок 1-го тура против шотландцев был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика украинской команды в июне.

Напомним, сборная Украины сохраняет шансы пробиться на Чемпионат мира-2022 в Катаре. В среду, 1 июня команда Александра Петракова сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на мундиаль. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

*Сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории.