Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 1-го тура

В среду 1 июня стартует третий в истории розыгрыш Лиги наций УЕФА. Вашему вниманию полное расписание первого тура и результаты всех поединков.
1-4 июня и 21 сентября состоится первый тур группового этапа Лиги наций УЕФА-2022/23.
Сборная Украины будет играть в новом розыгрыше в Лиге B, где ее соперниками в группе будут команды Шотландии, Ирландии и Армении.
"Сине-желтые" начнут турнир 8 июня выездным матчем 2-го тура против ирландцев. В свою очередь, гостевой поединок 1-го тура против шотландцев был перенесен на 21 сентября из-за загруженного графика украинской команды в июне.
Напомним, сборная Украины сохраняет шансы пробиться на Чемпионат мира-2022 в Катаре. В среду, 1 июня команда Александра Петракова сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на мундиаль. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.
*Сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории.
|ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
|ТУР 1
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Среда, 1 июня
|19:00
|A4
|ПОЛЬША
|УЭЛЬС
|_:_
|Четверг, 2 июня
|19:00
|C4
|ГРУЗИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|19:00
|C2
|КИПР
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|C4
|БОЛГАРИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|19:00
|D2
|ЭСТОНИЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|A2
|ИСПАНИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ЧЕХИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ИЗРАИЛЬ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|СЛОВЕНИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|СЕРБИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|Пятниця, 3 июня
|17:00
|C3
|КАЗАХСТАН
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|19:00
|D1
|ЛАТВИЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|A1
|ФРАНЦИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|БЕЛЬГИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|A1
|ХОРВАТИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|C3
|БЕЛАРУСЬ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|21:45
|D1
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|МОЛДОВА
|_:_
|Суббота, 4 июня
|16:00
|B1
|АРМЕНИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|A3
|ВЕНГРИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|19:00
|B3
|ФИНЛЯНДИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|19:00
|C1
|ЛИТВА
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|C1
|ТУРЕЧЧИНА
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|A3
|ИТАЛИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|ЧЕРНОГОРИЯ
|РУМЫНИЯ
|_:_
|Среда, 21 сентября
|21:45
|B1
|ШОТЛАНДИЯ
|УКРАИНА
|_:_