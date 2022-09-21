Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 5-го тура

22 - 24 сентября состоятся игры пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Вашему вниманию полное расписание и результаты всех поединков.
Во вторник, 22 сентября, начнется пятый тур группового этапа Лиги наций сезона 2022/23.
Сборная Украины проведет свой матч в субботу, 24 сентября. Команда Александра Петракова на выезде встретится с Арменией.
Перед этим "сине-желтые" проведут перенесенный поединок стартового тура против Шотландии. Эта встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.
Сейчас сборная Украины лидирует в своем квартете с 7 очками. В стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0), после чего украинцы в Польше разбили Армению (3:0) и свели в ничью игру с ирландцами (1:1).
Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.
Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Недавно команду страны-оккупанта также не допустили к жеребьевке Евро-2024.
|ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Четверг, 22 сентября
|17:00
|C3
|КАЗАХСТАН
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|19:00
|D1
|ЛАТВИЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|A1
|ФРАНЦИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|БЕЛЬГИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|A4
|ПОЛЬША
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|A1
|ХОРВАТИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|C3
|СЛОВАКИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|C1
|ТУРЦИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|C1
|ЛИТВА
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|D1
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|АНДОРРА
|_:_
|Пятниця, 23 сентября
|19:00
|C4
|ГРУЗИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|19:00
|D2
|ЭСТОНИЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|A3
|ГЕРМАНИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|ИТАЛИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|ФИНЛЯНДИЯ
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|C4
|БОЛГАРИЯ
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|B3
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|Суббота, 24 сентября
|16:00
|B1
|АРМЕНИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|19:00
|C2
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|B4
|СЛОВЕНИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|ШОТЛАНДИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|КИПР
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ИСПАНИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ЧЕХИЯ
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ИЗРАИЛЬ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|СЕРБИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
Читайте также:
Переводчик рассмешил Ярмоленко на пресс-конференции, спутав его с Шевченко: видео курьеза
"От своих слов не отказываюсь": Петраков - о штрафе за высказываниЕ о РФ
Ярмоленко: Россию нужно изолировать от всего мира, потому что это страна-террорист