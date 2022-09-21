Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей 5-го тура

Во вторник, 22 сентября, начнется пятый тур группового этапа Лиги наций сезона 2022/23.

Сборная Украины проведет свой матч в субботу, 24 сентября. Команда Александра Петракова на выезде встретится с Арменией.

Перед этим "сине-желтые" проведут перенесенный поединок стартового тура против Шотландии. Эта встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало - в 21:45 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

Сейчас сборная Украины лидирует в своем квартете с 7 очками. В стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0), после чего украинцы в Польше разбили Армению (3:0) и свели в ничью игру с ирландцами (1:1).

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Недавно команду страны-оккупанта также не допустили к жеребьевке Евро-2024.

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Четверг, 22 сентября 17:00 C3 КАЗАХСТАН БЕЛАРУСЬ _:_ 19:00 D1 ЛАТВИЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 A1 ФРАНЦИЯ АВСТРИЯ _:_ 21:45 A4 БЕЛЬГИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 A4 ПОЛЬША НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 A1 ХОРВАТИЯ ДАНИЯ _:_ 21:45 C3 СЛОВАКИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 C1 ТУРЦИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 C1 ЛИТВА ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 D1 ЛИХТЕНШТЕЙН АНДОРРА _:_ Пятниця, 23 сентября 19:00 C4 ГРУЗИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 19:00 D2 ЭСТОНИЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 A3 ГЕРМАНИЯ ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 A3 ИТАЛИЯ АНГЛИЯ _:_ 21:45 B3 ФИНЛЯНДИЯ РУМЫНИЯ _:_ 21:45 C4 БОЛГАРИЯ ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 B3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ЧЕРНОГОРИЯ _:_ Суббота, 24 сентября 16:00 B1 АРМЕНИЯ УКРАИНА _:_ 19:00 C2 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ КОСОВО _:_ 19:00 B4 СЛОВЕНИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 B1 ШОТЛАНДИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 C2 КИПР ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 A2 ИСПАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 A2 ЧЕХИЯ ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 B2 ИЗРАИЛЬ АЛБАНИЯ _:_ 21:45 B4 СЕРБИЯ ШВЕЦИЯ _:_

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