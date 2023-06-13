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Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей финальной стадии

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Время на прочтение
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Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей финальной стадии

Фото: Getty Images

Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.

С 14-го по 18 июня в Нидерландах состоится финальный турнир Лиги наций сезона-2022/23.

В нем примут участие четыре сборные, победившие в своих группах Дивизиона А: Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.

Согласно результатам жеребьевки, в 1/2 финала Нидерланды сразятся с Хорватией, а Испания сыграет с Италией.

Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.

Отметим, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
 
ПОЛУФИНАЛЫ
Среда, 14 июня
"Де Кейп", Роттердам
21:45 Нидерланды НИДЕРЛАНДЫ Хорватия ХОРВАТИЯ _:_
 
Четверг, 15 июня
"Де Гролс Весте", Энсхеде
21:45 Испания ИСПАНИЯ Италия ИТАЛИЯ

_:_
 
МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
Воскресенье, 18 июня
"Де Гролс Весте", Энсхеде
16:00         _:_
 
ФИНАЛ
Воскресенье, 18 июня
  "Де Кейп", Роттердам
21:45         _:_
           
 

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Дата публикации
Просмотры
90
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