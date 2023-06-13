Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей финальной стадии

Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.
С 14-го по 18 июня в Нидерландах состоится финальный турнир Лиги наций сезона-2022/23.
В нем примут участие четыре сборные, победившие в своих группах Дивизиона А: Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.
Согласно результатам жеребьевки, в 1/2 финала Нидерланды сразятся с Хорватией, а Испания сыграет с Италией.
Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.
Отметим, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.
|ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
|ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
|ПОЛУФИНАЛЫ
|Среда, 14 июня
|"Де Кейп", Роттердам
|21:45
|НИДЕРЛАНДЫ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|Четверг, 15 июня
|"Де Гролс Весте", Энсхеде
|21:45
|ИСПАНИЯ
|ИТАЛИЯ
|
_:_
|МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
|Воскресенье, 18 июня
|"Де Гролс Весте", Энсхеде
|16:00
|_:_
|ФИНАЛ
|Воскресенье, 18 июня
|"Де Кейп", Роттердам
|21:45
|_:_
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