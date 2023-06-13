Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей финальной стадии

Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.

С 14-го по 18 июня в Нидерландах состоится финальный турнир Лиги наций сезона-2022/23.

В нем примут участие четыре сборные, победившие в своих группах Дивизиона А: Нидерланды, Хорватия, Италия и Испания.

Согласно результатам жеребьевки, в 1/2 финала Нидерланды сразятся с Хорватией, а Испания сыграет с Италией.

Полуфиналы состоятся 14-го и 15 июня, финал и поединок за третье место – 18 июня.

Отметим, что текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23 ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПОЛУФИНАЛЫ Среда, 14 июня "Де Кейп", Роттердам 21:45 НИДЕРЛАНДЫ ХОРВАТИЯ _:_ Четверг, 15 июня "Де Гролс Весте", Энсхеде 21:45 ИСПАНИЯ ИТАЛИЯ _:_ МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО Воскресенье, 18 июня "Де Гролс Весте", Энсхеде 16:00 _:_ ФИНАЛ Воскресенье, 18 июня "Де Кейп", Роттердам 21:45 _:_

Читайте также:

Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы

Северная Македония – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Сборная Украины драматичНО упустила победу над Германией в историческом товарищеском матче (видео)