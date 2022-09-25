Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей заключительного тура

В воскресенье, 25 сентября, начнется последний, шестой тур группового этапа Лиги наций сезона 2022/23.

По его итогам определятся команды, которые поднимутся и опустятся в дивизионах турнира, а также участники финальной части текущего розыгрыша Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В последнем туре команда Александра Петракова встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове. Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Команда страны-оккупанта автоматически вылетит в Дивизион C. Недавно россиян также не допустили к жеребьевке Евро-2024.

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Воскресенье, 25 сентября 16:00 D1 АНДОРРА ЛАТВИЯ _:_ 16:00 D1 МОЛДОВА ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 19:00 C3 СЛОВАКИЯ БЕЛАРУСЬ _:_ 19:00 C3 АЗЕРБАЙДЖАН КАЗАХСТАН _:_ 21:45 A4 НИДЕРЛАНДЫ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 A1 АВСТРИЯ ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 A4 УЭЛЬС ПОЛЬША _:_ 21:45 A1 ДАНИЯ ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 C1 ЛЮКСЕМБУРГ ЛИТВА _:_ 21:45 C1 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ТУРЦИЯ _:_ Понедельник, 26 сентября 21:45 B3 ЧЕРНОГОРИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 A3 АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 A3 ВЕНГРИЯ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 B3 РУМЫНИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 D2 САН-МАРИНО ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ БОЛГАРИЯ _:_ 21:45 C4 ГИБРАЛТАР ГРУЗИЯ _:_ Вторник, 27 сентября 21:45 B1 УКРАИНА ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 B1 ИРЛАНДИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 A2 ШВЕЙЦАРИЯ ЧЕХИЯ _:_ 21:45 A2 ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 B4 ШВЕЦИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ 21:45 B2 АЛБАНИЯ ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 C2 ГРЕЦИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 B4 НОРВЕГИЯ СЕРБИЯ _:_ 21:45 C2 КОСОВО КИПР _:_

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