Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей заключительного тура

25-27 сентября состоятся игры шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Вашему вниманию полное расписание и результаты всех поединков.
В воскресенье, 25 сентября, начнется последний, шестой тур группового этапа Лиги наций сезона 2022/23.
По его итогам определятся команды, которые поднимутся и опустятся в дивизионах турнира, а также участники финальной части текущего розыгрыша Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года.
После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).
В последнем туре команда Александра Петракова встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове. Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.
Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Команда страны-оккупанта автоматически вылетит в Дивизион C. Недавно россиян также не допустили к жеребьевке Евро-2024.
|ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|Воскресенье, 25 сентября
|16:00
|D1
|АНДОРРА
|ЛАТВИЯ
|_:_
|16:00
|D1
|МОЛДОВА
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|19:00
|C3
|СЛОВАКИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|19:00
|C3
|АЗЕРБАЙДЖАН
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|A4
|НИДЕРЛАНДЫ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|A1
|АВСТРИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|УЭЛЬС
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|A1
|ДАНИЯ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|C1
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|C1
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|ТУРЦИЯ
|_:_
|Понедельник, 26 сентября
|21:45
|B3
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|АНГЛИЯ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|ВЕНГРИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|РУМЫНИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|D2
|САН-МАРИНО
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|C4
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|21:45
|C4
|ГИБРАЛТАР
|ГРУЗИЯ
|_:_
|Вторник, 27 сентября
|21:45
|B1
|УКРАИНА
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|ИРЛАНДИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ПОРТУГАЛИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|ШВЕЦИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|АЛБАНИЯ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|ГРЕЦИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|НОРВЕГИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|КОСОВО
|КИПР
|_:_
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