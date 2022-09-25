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Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей заключительного тура

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Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей заключительного тура

Фото: Associated Press

25-27 сентября состоятся игры шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2022/23. Вашему вниманию полное расписание и результаты всех поединков.

В воскресенье, 25 сентября, начнется последний, шестой тур группового этапа Лиги наций сезона 2022/23.

По его итогам определятся команды, которые поднимутся и опустятся в дивизионах турнира, а также участники финальной части текущего розыгрыша Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

В последнем туре команда Александра Петракова встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове. Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

Напомним, сборная России была отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабного вторжения на украинские территории. Команда страны-оккупанта автоматически вылетит в Дивизион C. Недавно россиян также не допустили к жеребьевке Евро-2024.

ЛИГА НАЦИЙ-2022/23
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Воскресенье, 25 сентября
16:00 D1 АНДОРРА   ЛАТВИЯ _:_
16:00 D1 МОЛДОВА   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
19:00 C3 СЛОВАКИЯ   БЕЛАРУСЬ _:_
19:00 C3 АЗЕРБАЙДЖАН   КАЗАХСТАН _:_
21:45 A4 НИДЕРЛАНДЫ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 A1 АВСТРИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
21:45 A4 УЭЛЬС   ПОЛЬША _:_
21:45 A1 ДАНИЯ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 C1 ЛЮКСЕМБУРГ   ЛИТВА _:_
21:45 C1 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   ТУРЦИЯ _:_
Понедельник, 26 сентября
21:45 B3 ЧЕРНОГОРИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 A3 АНГЛИЯ   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 A3 ВЕНГРИЯ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 B3 РУМЫНИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 D2 САН-МАРИНО   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   БОЛГАРИЯ _:_
21:45 C4 ГИБРАЛТАР   ГРУЗИЯ _:_
Вторник, 27 сентября
21:45 B1 УКРАИНА   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 B1 ИРЛАНДИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 A2 ШВЕЙЦАРИЯ   ЧЕХИЯ _:_
21:45 A2 ПОРТУГАЛИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 B4 ШВЕЦИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
21:45 B2 АЛБАНИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 C2 ГРЕЦИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 B4 НОРВЕГИЯ   СЕРБИЯ _:_
21:45 C2 КОСОВО   КИПР _:_

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