Лига наций-2024/25: итоги группового этапа – кто повысился и снизился в классе, участники плей-офф

Во вторник, 19 ноября, были сыграны матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

По их итогам определились повысившиеся и снизившиеся в классе сборные, а также участники плей-офф.

Отметим, что сборная Украины в заключительном туре победила Албанию и, заняв второе место в своей группе, вышла в плей-офф за право играть в элитном дивизионе.

Своего соперника по борьбе за путевку в Лигу А команда Сергея Реброва узнает в пятницу, 22 ноября, во время жеребьевки. Это будет одна из сборных, которая финишировала третьей в группах Дивизиона А: Шотландия, Бельгия, Венгрия или Сербия. Матчи плей-офф состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Итоги группового этапа Лиги наций-2024/25

Дивизион А

Вышли в четвертьфинал: Португалия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Хорватия, Дания.

Сыграют в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе А: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

Опустились в Лигу В: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария

Дивизион B

Поднялись в Лигу A: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.

Сыграют в плей-офф за выход в Дивизион A: Украина, Греция, Австрия, Турция.

Сыграют в плей-офф за сохранение прописки в Дивизионе B: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия

Опустились в Лигу C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория

Дивизион C

Поднялись в Лигу В: Швеция, Румыния / Косово, Северная Ирландия, Северная Македония

Сыграют в плей-офф за выход в Дивизион B: Словакия, Румыния / Косово, Болгария, Армения

Остались в Лиге C: Эстония, Кипр, Беларусь, Фарерские острова

Сыграют в плей-офф за сохранении прописки в Дивизионе C: Латвия, Люксембург

Опустились в Лигу D: Азербайджан, Литва

Дивизион D

Поднялись в Лигу C: Сан-Марино, Молдова

Сыграют в плей-офф за выход в Дивизион C: Гибралтар, Мальта.

Остались в Лиге D: Лихтенштейн, Андорра

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