Лига наций-2024/25: полные результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей

Сборная Украины будет бороться за путевку в элитный дивизион Лиги наций.

В пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций сезона-2024/25.

Всего было проведено сразу четыре жеребьевки: плей-офф Лиги А (1/4 финала), стыковых матчей между Лигами А и B, стыковых матчей между Лигами B и C, а также стыковых матчей между Лигами C и D.

В том числе своего соперника в матчах за выход в элитный дивизион А узнала сборная Украины. Команда Сергея Реброва сыграет против Бельгии.

Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки плей-офф

1/4 финала

Нидерланды – Испания

Хорватия – Франция

Дания – Португалия

Италия – Германия

За места в Лиге А

Турция – Венгрия

Украина – Бельгия

Австрия – Сербия

Греция – Шотландия

За места в Лиге В

Косово – Исландия

Болгария – Ирландия

Армения – Грузия

Словакия – Словения

За места в Лиге C

Гибралтар – Латвия

Мальта – Люксембург

Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – 8 июня.

Стыковые матчи между Лигами C/D состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

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