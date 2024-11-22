Лига наций-2024/25: полные результаты жеребьевки плей-офф и стыковых матчей

Сборная Украины будет бороться за путевку в элитный дивизион Лиги наций.
В пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций сезона-2024/25.
Всего было проведено сразу четыре жеребьевки: плей-офф Лиги А (1/4 финала), стыковых матчей между Лигами А и B, стыковых матчей между Лигами B и C, а также стыковых матчей между Лигами C и D.
В том числе своего соперника в матчах за выход в элитный дивизион А узнала сборная Украины. Команда Сергея Реброва сыграет против Бельгии.
Лига наций-2024/25: результаты жеребьевки плей-офф
1/4 финала
Нидерланды – Испания
Хорватия – Франция
Дания – Португалия
Италия – Германия
За места в Лиге А
Турция – Венгрия
Украина – Бельгия
Австрия – Сербия
Греция – Шотландия
За места в Лиге В
Косово – Исландия
Болгария – Ирландия
Армения – Грузия
Словакия – Словения
За места в Лиге C
Гибралтар – Латвия
Мальта – Люксембург
Стыковые матчи между Лигами B/C и A/B, а также четвертьфиналы Лиги А состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – 8 июня.
Стыковые матчи между Лигами C/D состоятся 26 и 31 марта 2026 года.
Читайте также:
Определились четвертьфинальные пары Лиги наций-2024/25: результаты жеребьевки
Лига наций-2024/25: итоги группового этапа – кто повысился и снизился в классе, участники плей-офф
Ребров прокомментировал победу Украины над Албанией и выход в плей-офф за путевку в элиту Лиги наций