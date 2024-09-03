Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 1-го тура

5-7 сентября будут сыграны матчи первого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины в новом розыгрыше турнира выступит в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе будут команды Чехии, Албании и Грузии.

В стартовом туре "сине-желтые" 7 сентября в Праге сыграют номинально домашний матч с Албанией. После этого украинцы в рамках 2-го тура 10 сентября проведут выездную встречу с Чехией.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

ТУР 1 Четверг, 5 сентября 19:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН ШВЕЦИЯ _:_ 21:45 D1 САН-МАРИНО ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 C3 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 A1 ПОРТУГАЛИЯ ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 A4 ДАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_ 21:45 A1 ШОТЛАНДИЯ ПОЛЬША _:_ 21:45 C1 ЭСТОНИЯ СЛОВАКИЯ _:_ 21:45 A4 СЕРБИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 C3 БЕЛАРУСЬ БОЛГАРИЯ _:_ Пятниця, 6 сентября 17:00 B3 КАЗАХСТАН НОРВЕГИЯ _:_ 19:00 C2 ЛИТВА КИПР _:_ 21:45 B4 УЭЛЬС ТУРЦИЯ _:_ 21:45 C2 КОСОВО РУМЫНИЯ _:_ 21:45 B3 СЛОВЕНИЯ АВСТРИЯ _:_ 21:45 B4 ИСЛАНДИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 A2 БЕЛЬГИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 A2 ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ _:_ Субота, 7 вересня 16:00 C4 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 19:00 D2 МОЛДОВА МАЛЬТА _:_ 19:00 B2 ИРЛАНДИЯ АНГЛИЯ _:_ 19:00 B1 ГРУЗИЯ ЧЕХИЯ _:_ 19:00 C4 АРМЕНИЯ ЛАТВИЯ _:_ 21:45 A3 ГЕРМАНИЯ ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 A3 НИДЕРЛАНДЫ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 B1 УКРАИНА АЛБАНИЯ _:_ 21:45 B2 ГРЕЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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