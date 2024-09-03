Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 1-го тура

Поединки состоятся с 5 по 7 сентября.
5-7 сентября будут сыграны матчи первого тура Лиги наций сезона-2024/25.
Сборная Украины в новом розыгрыше турнира выступит в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе будут команды Чехии, Албании и Грузии.
В стартовом туре "сине-желтые" 7 сентября в Праге сыграют номинально домашний матч с Албанией. После этого украинцы в рамках 2-го тура 10 сентября проведут выездную встречу с Чехией.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1
|Четверг, 5 сентября
|19:00
|C1
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|D1
|САН-МАРИНО
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|C3
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|A1
|ПОРТУГАЛИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ДАНИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
|21:45
|A1
|ШОТЛАНДИЯ
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|C1
|ЭСТОНИЯ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|СЕРБИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|C3
|БЕЛАРУСЬ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|Пятниця, 6 сентября
|17:00
|B3
|КАЗАХСТАН
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|19:00
|C2
|ЛИТВА
|КИПР
|_:_
|21:45
|B4
|УЭЛЬС
|ТУРЦИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|КОСОВО
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|СЛОВЕНИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|ИСЛАНДИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|БЕЛЬГИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|A2
|ФРАНЦИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|Субота, 7 вересня
|16:00
|C4
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|19:00
|D2
|МОЛДОВА
|МАЛЬТА
|_:_
|19:00
|B2
|ИРЛАНДИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|19:00
|B1
|ГРУЗИЯ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|19:00
|C4
|АРМЕНИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|ГЕРМАНИЯ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|НИДЕРЛАНДЫ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|B1
|УКРАИНА
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ГРЕЦИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.
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