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Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 1-го тура

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 1-го тура

Фанаты сборной Украины по футболу / Фото: Associated Press

Поединки состоятся с 5 по 7 сентября.

5-7 сентября будут сыграны матчи первого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины в новом розыгрыше турнира выступит в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе будут команды Чехии, Албании и Грузии.

В стартовом туре "сине-желтые" 7 сентября в Праге сыграют номинально домашний матч с Албанией. После этого украинцы в рамках 2-го тура 10 сентября проведут выездную встречу с Чехией.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1
Четверг, 5 сентября
19:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН   ШВЕЦИЯ _:_
21:45 D1 САН-МАРИНО   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 C3 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 A1 ПОРТУГАЛИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
21:45 A4 ДАНИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_
21:45 A1 ШОТЛАНДИЯ   ПОЛЬША _:_
21:45 C1 ЭСТОНИЯ   СЛОВАКИЯ _:_
21:45 A4 СЕРБИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 C3 БЕЛАРУСЬ   БОЛГАРИЯ _:_
Пятниця, 6 сентября
17:00 B3 КАЗАХСТАН   НОРВЕГИЯ _:_
19:00 C2 ЛИТВА   КИПР _:_
21:45 B4 УЭЛЬС   ТУРЦИЯ _:_
21:45 C2 КОСОВО   РУМЫНИЯ _:_
21:45 B3 СЛОВЕНИЯ   АВСТРИЯ _:_
21:45 B4 ИСЛАНДИЯ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 A2 БЕЛЬГИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 A2 ФРАНЦИЯ   ИТАЛИЯ _:_
Субота, 7 вересня
16:00 C4 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
19:00 D2 МОЛДОВА   МАЛЬТА _:_
19:00 B2 ИРЛАНДИЯ   АНГЛИЯ _:_
19:00 B1 ГРУЗИЯ   ЧЕХИЯ _:_
19:00 C4 АРМЕНИЯ   ЛАТВИЯ _:_
21:45 A3 ГЕРМАНИЯ   ВЕНГРИЯ _:_
21:45 A3 НИДЕРЛАНДЫ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 B1 УКРАИНА   АЛБАНИЯ _:_
21:45 B2 ГРЕЦИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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