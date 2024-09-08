Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 2-го тура

Сборная Украины 10 сентября сыграет против Чехии.
8-10 сентября состоятся матчи второго тура Лиги наций сезона-2024/25.
Сборная Украины в новом розыгрыше турнира выступает в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.
Во втором туре "сине-желтые" 10 сентября встретятся с Чехией. На старте Лиги наций-2024/25 украинцы проиграли Албании.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2
|Воскресенье, 8 сентября
|16:00
|C3
|ЛЮКСЕМБУРГ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|19:00
|A4
|ДАНИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|19:00
|C3
|БОЛГАРИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|D1
|ГИБРАЛТАР
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|_:_
|19:00
|C1
|СЛОВАКИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|A1
|ХОРВАТИЯ
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|C1
|ШВЕЦИЯ
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|21:45
|A1
|ПОРТУГАЛИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ШВЕЙЦАРИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|Понедельник, 9 сентября
|19:00
|C2
|КИПР
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|A2
|ИЗРАИЛЬ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|ТУРЦИЯ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ФРАНЦИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|C2
|РУМЫНИЯ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|B3
|НОРВЕГИЯ
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|СЛОВЕНИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|Вторник, 10 сентября
|19:00
|C4
|ЛАТВИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|B2
|ИРЛАНДИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|АЛБАНИЯ
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|ЧЕХИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|21:45
|B2
|АНГЛИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|НИДЕРЛАНДЫ
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|C4
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|D2
|АНДОРРА
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|A3
|ВЕНГРИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.
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