Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 2-го тура

8-10 сентября состоятся матчи второго тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины в новом розыгрыше турнира выступает в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

Во втором туре "сине-желтые" 10 сентября встретятся с Чехией. На старте Лиги наций-2024/25 украинцы проиграли Албании.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 Воскресенье, 8 сентября 16:00 C3 ЛЮКСЕМБУРГ БЕЛАРУСЬ _:_ 19:00 A4 ДАНИЯ СЕРБИЯ _:_ 19:00 C3 БОЛГАРИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 19:00 D1 ГИБРАЛТАР ЛИХТЕНШТЕЙН _:_ 19:00 C1 СЛОВАКИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 A1 ХОРВАТИЯ ПОЛЬША _:_ 21:45 C1 ШВЕЦИЯ ЭСТОНИЯ _:_ 21:45 A1 ПОРТУГАЛИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 21:45 A4 ШВЕЙЦАРИЯ ИСПАНИЯ _:_ Понедельник, 9 сентября 19:00 C2 КИПР КОСОВО _:_ 21:45 A2 ИЗРАИЛЬ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 B4 ТУРЦИЯ ИСЛАНДИЯ _:_ 21:45 A2 ФРАНЦИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 B4 ЧЕРНОГОРИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 C2 РУМЫНИЯ ЛИТВА _:_ 21:45 B3 НОРВЕГИЯ АВСТРИЯ _:_ 21:45 B3 СЛОВЕНИЯ КАЗАХСТАН _:_ Вторник, 10 сентября 19:00 C4 ЛАТВИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 B2 ИРЛАНДИЯ ГРЕЦИЯ _:_ 21:45 B1 АЛБАНИЯ ГРУЗИЯ _:_ 21:45 B1 ЧЕХИЯ УКРАИНА _:_ 21:45 B2 АНГЛИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 A3 НИДЕРЛАНДЫ ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ АРМЕНИЯ _:_ 21:45 D2 АНДОРРА МАЛЬТА _:_ 21:45 A3 ВЕНГРИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

Читайте также:

Грузия уничтожила Чехию в стартовом матче Лиги наций в группе сборной Украины (видео)

Италия пропустила на 13-й секунде, но совершила камбэк и победила Францию в Лиге наций (видео)

Португалия обыграла Хорватию на старте Лиги наций – Роналду забил 900-й гол в карьере (видео)