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Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 2-го тура

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 2-го тура

Ефим Конопля / Фото: Associated Press

Сборная Украины 10 сентября сыграет против Чехии.

8-10 сентября состоятся матчи второго тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины в новом розыгрыше турнира выступает в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

Во втором туре "сине-желтые" 10 сентября встретятся с Чехией. На старте Лиги наций-2024/25 украинцы проиграли Албании.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2
Воскресенье, 8 сентября
16:00 C3 ЛЮКСЕМБУРГ   БЕЛАРУСЬ _:_
19:00 A4 ДАНИЯ   СЕРБИЯ _:_
19:00 C3 БОЛГАРИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
19:00 D1 ГИБРАЛТАР   ЛИХТЕНШТЕЙН _:_
19:00 C1 СЛОВАКИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 A1 ХОРВАТИЯ   ПОЛЬША _:_
21:45 C1 ШВЕЦИЯ   ЭСТОНИЯ _:_
21:45 A1 ПОРТУГАЛИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
21:45 A4 ШВЕЙЦАРИЯ   ИСПАНИЯ _:_
Понедельник, 9 сентября
19:00 C2 КИПР   КОСОВО _:_
21:45 A2 ИЗРАИЛЬ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 B4 ТУРЦИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
21:45 A2 ФРАНЦИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 B4 ЧЕРНОГОРИЯ   УЭЛЬС _:_
21:45 C2 РУМЫНИЯ   ЛИТВА _:_
21:45 B3 НОРВЕГИЯ   АВСТРИЯ _:_
21:45 B3 СЛОВЕНИЯ   КАЗАХСТАН _:_
Вторник, 10 сентября
19:00 C4 ЛАТВИЯ   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 B2 ИРЛАНДИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
21:45 B1 АЛБАНИЯ   ГРУЗИЯ _:_
21:45 B1 ЧЕХИЯ   УКРАИНА _:_
21:45 B2 АНГЛИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 A3 НИДЕРЛАНДЫ   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   АРМЕНИЯ _:_
21:45 D2 АНДОРРА   МАЛЬТА _:_
21:45 A3 ВЕНГРИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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