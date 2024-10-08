Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 3-го тура

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии.
10-12 октября состоятся матчи третьего тура Лиги наций сезона-2024/25.
Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.
После поражений на старте Лиги наций от Албании (1:2) и Чехии (2:3) украинцы в третьем туре будут принимать Грузию. Поединок запланирован на 11 октября в польском городе Познань.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3
|Четверг, 10 октября
|19:00
|D2
|МОЛДОВА
|АНДОРРА
|_:_
|19:00
|C4
|ЛАТВИЯ
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|АВСТРИЯ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|21:45
|A2
|ИЗРАИЛЬ
|ФРАНЦИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ФИНЛЯНДИЯ
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|НОРВЕГИЯ
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|21:45
|D1
|ГИБРАЛТАР
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|C4
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|АРМЕНИЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ИТАЛИЯ
|БЕЛЬГИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|АНГЛИЯ
|ГРЕЦИЯ
|Пятниця, 11 октября
|19:00
|C1
|ЭСТОНИЯ
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|B1
|УКРАИНА
|ГРУЗИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|ВЕНГРИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|21:45
|A3
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|ГЕРМАНИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|ТУРЦИЯ
|ЧЕРНОГОРИЯ
|_:_
|21:45
|B1
|ЧЕХИЯ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|C1
|СЛОВАКИЯ
|ШВЕЦИЯ
|_:_
|21:45
|B4
|ИСЛАНДИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|Суббота, 12 октября
|16:00
|C2
|ЛИТВА
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|A1
|ХОРВАТИЯ
|ШОТЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|C3
|БОЛГАРИЯ
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|A1
|ПОЛЬША
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ИСПАНИЯ
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|C3
|БЕЛАРУСЬ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|КИПР
|РУМЫНИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|СЕРБИЯ
|ШВЕЙЦАРИЯ
|_:_
Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.
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