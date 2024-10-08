Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 3-го тура

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 3-го тура

Болельщики сборной Украины / Фото: Associated Press

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии.

10-12 октября состоятся матчи третьего тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

После поражений на старте Лиги наций от Албании (1:2) и Чехии (2:3) украинцы в третьем туре будут принимать Грузию. Поединок запланирован на 11 октября в польском городе Познань.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3
Четверг, 10 октября
19:00 D2 МОЛДОВА   АНДОРРА _:_
19:00 C4 ЛАТВИЯ   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_
21:45 B3 АВСТРИЯ   КАЗАХСТАН _:_
21:45 A2 ИЗРАИЛЬ   ФРАНЦИЯ _:_
21:45 B2 ФИНЛЯНДИЯ   ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 B3 НОРВЕГИЯ   СЛОВЕНИЯ _:_
21:45 D1 ГИБРАЛТАР   САН-МАРИНО _:_
21:45 C4 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   АРМЕНИЯ _:_
21:45 A2 ИТАЛИЯ   БЕЛЬГИЯ _:_
21:45 B2 АНГЛИЯ   ГРЕЦИЯ  
Пятниця, 11 октября
19:00 C1 ЭСТОНИЯ   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 B1 УКРАИНА   ГРУЗИЯ _:_
21:45 A3 ВЕНГРИЯ   НИДЕРЛАНДЫ _:_
21:45 A3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА   ГЕРМАНИЯ _:_
21:45 B4 ТУРЦИЯ   ЧЕРНОГОРИЯ _:_
21:45 B1 ЧЕХИЯ   АЛБАНИЯ _:_
21:45 C1 СЛОВАКИЯ   ШВЕЦИЯ _:_
21:45 B4 ИСЛАНДИЯ   УЭЛЬС _:_
Суббота, 12 октября
16:00 C2 ЛИТВА   КОСОВО _:_
19:00 A1 ХОРВАТИЯ   ШОТЛАНДИЯ _:_
19:00 C3 БОЛГАРИЯ   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 A1 ПОЛЬША   ПОРТУГАЛИЯ _:_
21:45 A4 ИСПАНИЯ   ДАНИЯ _:_
21:45 C3 БЕЛАРУСЬ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 C2 КИПР   РУМЫНИЯ _:_
21:45 A4 СЕРБИЯ   ШВЕЙЦАРИЯ _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

Читайте также:

Украина – Грузия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Без Ярмоленко и Лунина: сборная Украины претерпела кадровые изменения перед октябрьскими матчами Лиги наций

Ребров высказался о поражении сборной Украины от Чехии в Лиге наций и своей возможной отставке

Похожие темы:

Следующая публикация