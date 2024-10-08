Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 3-го тура

10-12 октября состоятся матчи третьего тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

После поражений на старте Лиги наций от Албании (1:2) и Чехии (2:3) украинцы в третьем туре будут принимать Грузию. Поединок запланирован на 11 октября в польском городе Познань.

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 Четверг, 10 октября 19:00 D2 МОЛДОВА АНДОРРА _:_ 19:00 C4 ЛАТВИЯ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ _:_ 21:45 B3 АВСТРИЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 A2 ИЗРАИЛЬ ФРАНЦИЯ _:_ 21:45 B2 ФИНЛЯНДИЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 B3 НОРВЕГИЯ СЛОВЕНИЯ _:_ 21:45 D1 ГИБРАЛТАР САН-МАРИНО _:_ 21:45 C4 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА АРМЕНИЯ _:_ 21:45 A2 ИТАЛИЯ БЕЛЬГИЯ _:_ 21:45 B2 АНГЛИЯ ГРЕЦИЯ Пятниця, 11 октября 19:00 C1 ЭСТОНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 B1 УКРАИНА ГРУЗИЯ _:_ 21:45 A3 ВЕНГРИЯ НИДЕРЛАНДЫ _:_ 21:45 A3 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА ГЕРМАНИЯ _:_ 21:45 B4 ТУРЦИЯ ЧЕРНОГОРИЯ _:_ 21:45 B1 ЧЕХИЯ АЛБАНИЯ _:_ 21:45 C1 СЛОВАКИЯ ШВЕЦИЯ _:_ 21:45 B4 ИСЛАНДИЯ УЭЛЬС _:_ Суббота, 12 октября 16:00 C2 ЛИТВА КОСОВО _:_ 19:00 A1 ХОРВАТИЯ ШОТЛАНДИЯ _:_ 19:00 C3 БОЛГАРИЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 A1 ПОЛЬША ПОРТУГАЛИЯ _:_ 21:45 A4 ИСПАНИЯ ДАНИЯ _:_ 21:45 C3 БЕЛАРУСЬ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 C2 КИПР РУМЫНИЯ _:_ 21:45 A4 СЕРБИЯ ШВЕЙЦАРИЯ _:_

Согласно обновленному формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где будет соревноваться сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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