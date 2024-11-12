Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 5-го тура

14-16 ноября состоятся матчи пятого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

В пятом туре украинская сборная 16 ноября в Батуми сразится с командой Грузии. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина будет доступна на нашем сайте.

В предыдущих матчах Лиги наций-2024/25 команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1 и сохраняет шансы на повышение в классе. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

ЛИГА НАЦИЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 Четверг, 14 ноября 17:00 B3 КАЗАХСТАН АВСТРИЯ _:_ 19:00 C4 АРМЕНИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_ 21:45 A2 ФРАНЦИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 A2 БЕЛЬГИЯ ИТАЛИЯ _:_ 21:45 B2 ИРЛАНДИЯ ФИНЛЯНДИЯ _:_ 21:45 B2 ГРЕЦИЯ АНГЛИЯ _:_ 21:45 B3 СЛОВЕНИЯ НОРВЕГИЯ _:_ 21:45 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ЛАТВИЯ _:_ Пятниця, 15 ноября 19:00 C2 КИПР ЛИТВА _:_ 21:45 D1 САН-МАРИНО ГИБРАЛТАР _:_ 21:45 C3 ЛЮКСЕМБУРГ БОЛГАРИЯ _:_ 21:45 C2 РУМЫНИЯ КОСОВО _:_ 21:45 A1 ШОТЛАНДИЯ ХОРВАТИЯ _:_ 21:45 A4 ДАНИЯ ИСПАНИЯ _:_ 21:45 C3 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ БЕЛАРУСЬ _:_ 21:45 A1 ПОРТУГАЛИЯ ПОЛЬША _:_ 21:45 A4 ШВЕЙЦАРИЯ СЕРБИЯ _:_ Суббота, 16 ноября 16:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН ЭСТОНИЯ _:_ 19:00 D2 АНДОРРА МОЛДОВА _:_ 19:00 B4 ЧЕРНОГОРИЯ ИСЛАНДИЯ _:_ 19:00 B1 ГРУЗИЯ УКРАИНА _:_ 19:00 B4 ТУРЦИЯ УЭЛЬС _:_ 21:45 A3 ГЕРМАНИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 B1 АЛБАНИЯ ЧЕХИЯ _:_ 21:45 A3 НИДЕРЛАНДЫ ВЕНГРИЯ _:_ 21:45 C1 ШВЕЦИЯ СЛОВАКИЯ _:_

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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