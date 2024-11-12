Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 5-го тура

Сборная Украины 16 ноября в Батуми сразится с командой Грузии.
14-16 ноября состоятся матчи пятого тура Лиги наций сезона-2024/25.
Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.
В пятом туре украинская сборная 16 ноября в Батуми сразится с командой Грузии. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина будет доступна на нашем сайте.
В предыдущих матчах Лиги наций-2024/25 команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).
За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1 и сохраняет шансы на повышение в классе. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.
|ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|Четверг, 14 ноября
|17:00
|B3
|КАЗАХСТАН
|АВСТРИЯ
|_:_
|19:00
|C4
|АРМЕНИЯ
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|_:_
|21:45
|A2
|ФРАНЦИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|A2
|БЕЛЬГИЯ
|ИТАЛИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ИРЛАНДИЯ
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ГРЕЦИЯ
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|B3
|СЛОВЕНИЯ
|НОРВЕГИЯ
|_:_
|21:45
|C4
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|ЛАТВИЯ
|_:_
|Пятниця, 15 ноября
|19:00
|C2
|КИПР
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|D1
|САН-МАРИНО
|ГИБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|C3
|ЛЮКСЕМБУРГ
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|21:45
|C2
|РУМЫНИЯ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|A1
|ШОТЛАНДИЯ
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|21:45
|A4
|ДАНИЯ
|ИСПАНИЯ
|_:_
|21:45
|C3
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|_:_
|21:45
|A1
|ПОРТУГАЛИЯ
|ПОЛЬША
|_:_
|21:45
|A4
|ШВЕЙЦАРИЯ
|СЕРБИЯ
|_:_
|Суббота, 16 ноября
|16:00
|C1
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ЭСТОНИЯ
|_:_
|19:00
|D2
|АНДОРРА
|МОЛДОВА
|_:_
|19:00
|B4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|ИСЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|B1
|ГРУЗИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|19:00
|B4
|ТУРЦИЯ
|УЭЛЬС
|_:_
|21:45
|A3
|ГЕРМАНИЯ
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|21:45
|B1
|АЛБАНИЯ
|ЧЕХИЯ
|_:_
|21:45
|A3
|НИДЕРЛАНДЫ
|ВЕНГРИЯ
|_:_
|21:45
|C1
|ШВЕЦИЯ
|СЛОВАКИЯ
|_:_
Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.
Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.
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