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Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 5-го тура

Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей 5-го тура

Украина – Грузия / Фото: Дан Балашов, УАФ

Сборная Украины 16 ноября в Батуми сразится с командой Грузии.

14-16 ноября состоятся матчи пятого тура Лиги наций сезона-2024/25.

Сборная Украины проводит нынешний розыгрыш турнира в Дивизионе B. Соперниками подопечных Сергея Реброва в группе являются команды Чехии, Албании и Грузии.

В пятом туре украинская сборная 16 ноября в Батуми сразится с командой Грузии. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина будет доступна на нашем сайте.

В предыдущих матчах Лиги наций-2024/25 команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1 и сохраняет шансы на повышение в классе. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / © flashscore.ua
Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua
ЛИГА НАЦИЙ-2024/25
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
Четверг, 14 ноября
17:00 B3 КАЗАХСТАН   АВСТРИЯ _:_
19:00 C4 АРМЕНИЯ   ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА _:_
21:45 A2 ФРАНЦИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 A2 БЕЛЬГИЯ   ИТАЛИЯ _:_
21:45 B2 ИРЛАНДИЯ   ФИНЛЯНДИЯ _:_
21:45 B2 ГРЕЦИЯ   АНГЛИЯ _:_
21:45 B3 СЛОВЕНИЯ   НОРВЕГИЯ _:_
21:45 C4 СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ   ЛАТВИЯ _:_
Пятниця, 15 ноября
19:00 C2 КИПР   ЛИТВА _:_
21:45 D1 САН-МАРИНО   ГИБРАЛТАР _:_
21:45 C3 ЛЮКСЕМБУРГ   БОЛГАРИЯ _:_
21:45 C2 РУМЫНИЯ   КОСОВО _:_
21:45 A1 ШОТЛАНДИЯ   ХОРВАТИЯ _:_
21:45 A4 ДАНИЯ   ИСПАНИЯ _:_
21:45 C3 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ   БЕЛАРУСЬ _:_
21:45 A1 ПОРТУГАЛИЯ   ПОЛЬША _:_
21:45 A4 ШВЕЙЦАРИЯ   СЕРБИЯ _:_
Суббота, 16 ноября
16:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН   ЭСТОНИЯ _:_
19:00 D2 АНДОРРА   МОЛДОВА _:_
19:00 B4 ЧЕРНОГОРИЯ   ИСЛАНДИЯ _:_
19:00 B1 ГРУЗИЯ   УКРАИНА _:_
19:00 B4 ТУРЦИЯ   УЭЛЬС _:_
21:45 A3 ГЕРМАНИЯ   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
21:45 B1 АЛБАНИЯ   ЧЕХИЯ _:_
21:45 A3 НИДЕРЛАНДЫ   ВЕНГРИЯ _:_
21:45 C1 ШВЕЦИЯ   СЛОВАКИЯ _:_

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

  • первое место – поднимется в Дивизион А;
  • второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
  • третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
  • четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

Кроме того, через Лигу наций можно увеличить свои шансы пробиться на чемпионат мира 2026 года. 12 победителей групп европейского отбора ЧМ-2026 напрямую выйдут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где посоревнуются 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и четыре лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Напомним, российская сборная продолжает быть отстранена от всех турниров под эгидой УЕФА, в том числе и Лиги наций, из-за полномасштабной войны против Украины.

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